Le CAC 40 sous-performe en Europe, Sanofi dévisse

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé. L'accalmie se prolonge sur les marchés obligataires : le rendement du 10 ans allemand perd 3,5 points de base et le français, 4,1 points de base. Les principales statistiques du jour sont américaines, avec en particulier l'enquête ADP sur l'emploi privé en août. Les indices des directeurs d'achat de S&P Global et de l'ISM pour le secteur des services seront aussi à surveiller. A Paris, Sanofi chute après les résultats d'une étude pour l'amlitelimab. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,26% à 7699,7 points tandis que Londres et Francfort progressent.

A Londres, Currys s'envole de 17,16% à 127,70 pence. Le distributeur britannique de produits électroménagers a déclaré que ses ventes ont progressé de 3 % au Royaume-Uni au cours des quatre premiers mois de son exercice, portées par la demande de climatiseurs et de ventilateurs durant un été chaud. L'enseigne a par ailleurs lancé un programme de rachat d'actions de 50 millions de livres. " L'année commence bien, avec des performances encourageantes dans l'ensemble du groupe ", a déclaré le directeur général Alex Baldock.

A Paris, Sanofi dévisse de 10,02% à 77,49 euros et ferme la marche du CAC 40 depuis l'ouverture. Si l'amlitelimab a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase 3 Coast 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique (maladie cutanée), les analystes sont déçus par les résultats d'efficacité. Les résultats de l'étude étaient particulièrement attendus. L'amlitelimab est considéré comme le successeur de Dupixent, rappelle Oddo BHF. Ce dernier est le médicament phare de Sanofi.

Voltalia (-5,64% 6,19 euros) a essuyé au premier semestre une perte nette part du groupe de 39,7 millions d'euros par rapport à une perte de 15,7 millions d'euros au premier semestre 2024. Le spécialiste des énergies renouvelables a mis en cause notamment des cessions de projets moins importantes qu'en 2024 et des éléments non récurrents liés à l'arrêt de l'activité Fourniture d'équipements. L'Ebitda a reculé de 4% à 78,3 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, ont diminué de 0,5% en juillet dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elles étaient anticipées en repli de 0,3%. En juin 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en août sera connue à 14h15. 15 minutes plus tard, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au deuxième trimestre seront dévoilées.

Les indices des directeurs d'achat (S&P Global) pour le secteur des services et Composite en août seront publiés à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août à 16 heures.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,02% à 1,1645 dollar.