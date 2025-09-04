 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 700,96
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 sous-performe en Europe, Sanofi dévisse
information fournie par AOF 04/09/2025 à 12:19

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé. L'accalmie se prolonge sur les marchés obligataires : le rendement du 10 ans allemand perd 3,5 points de base et le français, 4,1 points de base. Les principales statistiques du jour sont américaines, avec en particulier l'enquête ADP sur l'emploi privé en août. Les indices des directeurs d'achat de S&P Global et de l'ISM pour le secteur des services seront aussi à surveiller. A Paris, Sanofi chute après les résultats d'une étude pour l'amlitelimab. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,26% à 7699,7 points tandis que Londres et Francfort progressent.

A Londres, Currys s'envole de 17,16% à 127,70 pence. Le distributeur britannique de produits électroménagers a déclaré que ses ventes ont progressé de 3 % au Royaume-Uni au cours des quatre premiers mois de son exercice, portées par la demande de climatiseurs et de ventilateurs durant un été chaud. L'enseigne a par ailleurs lancé un programme de rachat d'actions de 50 millions de livres. " L'année commence bien, avec des performances encourageantes dans l'ensemble du groupe ", a déclaré le directeur général Alex Baldock.

A Paris, Sanofi dévisse de 10,02% à 77,49 euros et ferme la marche du CAC 40 depuis l'ouverture. Si l'amlitelimab a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase 3 Coast 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique (maladie cutanée), les analystes sont déçus par les résultats d'efficacité. Les résultats de l'étude étaient particulièrement attendus. L'amlitelimab est considéré comme le successeur de Dupixent, rappelle Oddo BHF. Ce dernier est le médicament phare de Sanofi.

Voltalia (-5,64% 6,19 euros) a essuyé au premier semestre une perte nette part du groupe de 39,7 millions d'euros par rapport à une perte de 15,7 millions d'euros au premier semestre 2024. Le spécialiste des énergies renouvelables a mis en cause notamment des cessions de projets moins importantes qu'en 2024 et des éléments non récurrents liés à l'arrêt de l'activité Fourniture d'équipements. L'Ebitda a reculé de 4% à 78,3 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, ont diminué de 0,5% en juillet dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elles étaient anticipées en repli de 0,3%. En juin 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en août sera connue à 14h15. 15 minutes plus tard, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au deuxième trimestre seront dévoilées.

Les indices des directeurs d'achat (S&P Global) pour le secteur des services et Composite en août seront publiés à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août à 16 heures.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,02% à 1,1645 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Amundi
    Le statu quo, ou pourquoi ne rien faire vous coûte cher
    information fournie par Amundi 04.09.2025 12:19 

    Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite

  • Le PDG de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan stratégique
    Mediobanca réitère son opposition à l'offre de Monte dei Paschi
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:18 

    La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:08 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (d) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors lors du sommet de la Coalition des volontaires à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Ukraine: les Européens "prêts" sur des garanties de sécurité, attendent la contribution de Trump
    information fournie par AFP 04.09.2025 11:51 

    Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis jeudi à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des Etats-Unis, une fois un cessez-le-feu en place. Ce sommet d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank