Le CAC 40 sort la tête hors de l'eau en fin de séance, Ubisoft coule

(AOF) - Les indices européens ont clôturé en légère hausse une séance marquée par les résultats d’entreprises et de nombreuses statistiques économiques. En zone euro, la croissance est ressortie légèrement sous les attentes au premier trimestre. Aux Etats-Unis, les nombreuses statistiques ont confirmé l'affaiblissement de l'économie. A Paris, Engie a clôturé en tête du CAC 40 grâce à une solide performance trimestrielle et les perspectives annuelles d'Ubisoft ont été sanctionnées. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7853,47 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,11% à 5409,17 points.

En Europe, Merck a trébuché en bourse et reculé de 6,34 % à 116 euros après la publication de ses résultats trimestriels, mais surtout l’abaissement de certains objectifs financiers. Pourtant, la société allemande qui opère dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et de l’électronique a publié des résultats " sans surprise " selon Invest Securities. Chez Stifel, les comptes sont qualifiés de " conformes aux prévisions ". Les analystes ont donc confirmé leur recommandation à l’Achat sur le titre, avec une cible de 153 euros, soit un potentiel de hausse de 23,5 % à la clôture de mercredi.

A Paris, Engie (+3,57% à 18,30 euros) a signé la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la faveur d'une bonne performance opérationnelle et financière au premier trimestre 2025. "Engie a réalisé un bon début d'année 2025, avec un Ebit hors nucléaire de 3,7 milliards d'euros, en croissance organique de 2% au premier trimestre. Notre portefeuille de projets équilibré, à la fois en termes de géographies et d’activités, est un atout pour poursuivre notre stratégie de croissance dans le contexte mondial actuel incertain", a déclaré Catherine MacGregor, directrice générale.

Ubisoft (-18,20% à 9,55 euros) a enregistré la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après avoir dévoilé des perspectives décevantes. L'éditeur de jeux vidéo vise un net bookings stable (1,846 milliard d'euros) sur l'exercice 2025-26, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté proche de l'équilibre et un free cash-flow négatif. Le marché visait 2,11 milliards d'euros de net bookings, un résultat opérationnel ajusté de 248 millions d'euros et un free cash-flow de 123 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,6% sur un mois en France, après +0,2% en mars. Cette hausse des prix s’explique principalement par l’augmentation des prix des services (+1,1% après une stabilité), tirés par le fort rebond de ceux des services de transport (+10,2% après ‑2,8%), et une nouvelle hausse des prix des "autres services" (+0,7% après +0,3%).

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 2,6% en mars dans la zone euro et de 1,9% dans l'Union européenne, par rapport à février 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle était anticipée en progression de 1,9% en zone euro. En février 2025, la production industrielle avait augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE.

Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% au premier trimestre dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu en progression de 0,4% en zone euro. Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

L'indice WPI des prix de gros en Allemagne en avril ressort à -0,1% en rythme mensuel. Il était attendu en hausse de 0,2% après une baisse de 0,2% le mois dernier.

Le PIB au Royaume-Uni, en rythme annuel, au premier trimestre s'élève à 1,3% contre 1,2% attendu. En mars, il ressort, en rythme annuel, à 1,1% contre un consensus de 1%.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en avril aux Etats-Unis contre un consensus de 0,3% après une hausse de 0,8% en mars.

En rythme mensuel, la production industrielle américaine est ressortie stable en avril après une baisse de 0,3% en mars. Elle était anticipée en hausse de 0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 78,2% à 77,8% entre mars et avril. Il était attendu à 78%.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en mai contre un consensus de 40. Il avait atteint 40 en avril.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en version core ont reculé de 0,4% en avril en rythme mensuel contre une hausse de 0,3% attendue après +0,4% en mars. En rythme annuel, toujours en version core, ils ont progressé de 3,1% en ligne avec les attentes après une hausse de 4% le mois précédent.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 229000 la semaine dernière contre 229000 attendus après 229000 la semaine précédente.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en avril aux Etats-Unis contre un consensus de 0,3% après une hausse de 0,8% en mars.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à -9,20 en mai, contre -8,20 en avril et un consensus de -8,10.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -4 en mai, contre un consensus de -11,3, après -26,4 en avril.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,01% à 1,1179 dollar.