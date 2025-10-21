Le CAC 40 signe deux records historiques au sein d'une Europe plus prudente

(AOF) - Les places européennes ont fait preuve de prudence, mais le CAC 40 a surperformé, notamment grâce à l’envolée d’Edenred qui a été recherché après sa publication trimestrielle. La tendance de fond a également été soutenue par les bonnes publications d’entreprises aux Etats-Unis, à l’image de celle General Motors qui a entraîné dans son sillage Stellantis. Le relatif apaisement des tensions commerciales sino-américaines a également contribué à ce sentiment positif. Le CAC 40 a fini en hausse de 0,64%, à 8 271,48 points, tandis que l’EuroStoxx 50 a terminé en hausse de 0,18%, à 5 690,88 points.

Le principal indice parisien a atteint un niveau historique en séance à 8 271,48 points, et en clôture à 8 258,86 points. Les précédents étaient respectivement à 8 259,19 et 8 239,99 points, et avaient été touchés les 10 et 15 mai 2024. Plusieurs de ses composantes ont suivi la même tendance et ont évolué à une altitude jamais vue auparavant. C'est le cas d'EssilorLuxottica, Safran, ou encore Airbus.

En l'absence de statistiques d'importance de part et d'autre l'Atlantique, les investisseurs ont pu se concentrer sur la microéconomie. Plusieurs géants de la cote américaine ont dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, comme General Motors, qui a, en outre, relevé ses objectifs annuels, ou encore Coca Cola qui a dépassé les attentes au troisième trimestre.

En ce qui concerne les " 7 magnifiques " aucun d'entre eux ne s'est pour l'instant plié à l'exercice des publications trimestrielles. Le premier ce sera Tesla dès demain. Ensuite, il faudra attendre le 29 octobre pour connaître les comptes de Microsoft, Alphabet, Meta, puis le lendemain ce sera au tour d'Apple et Amazon. Pour Nvidia, la publication est programmée le 19 novembre.

Les intervenants ont pu saluer également l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines. Le président américain devrait rencontrer son homologue chinois au mois de novembre en Corée du Sud, avant de se rendre à Pékin au début de l'année 2026. Donald Trump s'est également montré optimiste quant à la conclusion d'un " accord équitable " avec la Chine.

En ce qui concerne les valeurs, Edenred a flambé au sein du CAC 40 après la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre et un partenariat avec l'Américain Visa. Les valeurs technologiques ont aussi été recherchées.

A l'inverse, Eurofins Scientific a été délaissé après sa publication trimestrielle, le groupe a notamment alerté sur l'impact négatif des taux de change. Les prises de commandes d'Atos ont aussi déçu.