Le CAC 40 se distingue en Europe, Schneider Electric en vedette

(AOF) - Les marchés européens progressent, mais cette progression est entravée par l'accueil glacial réservé aux résultats mitigés d'Oracle. Hier soir, les investisseurs américains ont accueilli favorablement les annonces de la Fed. Jerome Powell s'est avéré "hawkish", mais pas trop. En outre, selon Aberdeen, les marchés ont abordé la réunion de la Fed avec la crainte qu'une hausse des taux ne soit discutée. A Paris, les objectifs à horizon 2030 de Schneider Electric sont salués. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,55% à 8066,56 points et l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,31% à 5725,71 points.

En Europe, Brunello Cucinelli (+3,37% à 96,40 euros) occupe la place de leader du FTSE MIB au lendemain du relèvement de ses objectifs de ventes pour 2025. Elles devraient désormais progresser entre 11 et 12% à taux de change constants contre une prévision antérieure de 10%. La marque italienne de mode de luxe a annoncé cette décision après ses excellentes ventes enregistrées tout au long de cette année 2025. Elle bénéficie aussi des commentaires élogieux des responsables de ses boutiques monomarques et de ses clients multimarques sur sa pré-collection Femme Automne/Hiver 2026, présentée en novembre.

A Paris, Schneider Electric prend les commandes de l'indice CAC 40, progressant de 3,30% à 241,30 euros. En amont de sa journée investisseurs qui se tient à Londres ce jeudi, le spécialiste français des technologies de l'énergie a dévoilé ses objectifs financiers pour 2025-2030. Il vise pour cette période une croissance moyenne organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% par an. Il anticipe également une hausse organique de sa marge opérationnelle ajustée de 2,50 points de pourcentage, en cumulé, sur la période comprise entre 2026 et 2030

Exosens (+3,93% à 50,20 euros) enregistre une des plus fortes hausses du SBF 120 à la faveur d'un contrat remporté avec Theon de plus de 500 millions d'euros. La société mondiale des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie l'a signé avec le consortium Theon/Hensoldt et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement). S'agissant du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne, il porte sur la fourniture de 100 000 jumelles Mikron aux forces armées allemandes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et la balance commerciale en septembre seront publiées à 14h30.

Aux États-Unis, les données sur les stocks des grossistes en septembre seront connues à 16h00, suivies à 16h30 de celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,09% à 1,1705 dollar.