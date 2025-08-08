Le CAC 40 s'offre sa meilleure semaine depuis fin avril

(AOF) - Le marché parisien a conclu la semaine sur une hausse de 0,44 %, à 7 743 points, affichant ainsi un gain hebdomadaire de 2,61 %, le plus important depuis la fin avril. Sur les autres places européennes, un rebond du même type a été observé. Les indices se sont repris après leur baisse de la semaine dernière. Le CAC 40 avait par exemple perdu 3,68 %, principalement affecté par les chiffres du rapport mensuel sur l’emploi américain dévoilés vendredi dernier, qui avaient été particulièrement décevants, mais avaient toutefois renforcé la probabilité de voir la Fed baisser ses taux en septembre.

A Wall Street, les indices évoluent dans le vert. Vers 17h40, le Dow Jones gagne 0,30%.

De nombreux analystes redoutaient la semaine qui vient de s'écouler car c'était la semaine d'entrée en vigueur de la hausse des droits de douane américains et de nombreux n'ont pas encore finalisé un accord avec le gouvernement des États-Unis. Les investisseurs ont relativisé, estimant que des accords allaient être signés prochainement.

Avant l'application des droits de douane, mercredi, Donald Trump a annoncé qu'il imposera une taxe de 100% appliqué au secteur des puces et semi-conducteurs. Le président américain n'a pas encore dévoilé la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe.

" Nous allons mettre d'importants droits de douane sur les puces et semi-conducteurs autour de 100 %. Mais c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui les fabriquent aux États-Unis ", a déclaré mercredi Trump depuis la Maison Blanche, devant des journalistes.

Le locataire de la Maison Blanche a cité l'exemple d'Apple, en présence du patron de la marque à la pomme Tim Cook : " Si vous construisez aux États-Unis, ou si vous vous êtes engagés à construire aux États-Unis, il n'y aura pas de frais ". Apple fait partie des sociétés exemptées de taxes car la multinationale américaine prévoit 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis pour y fabriquer des " composants stratégiques présents dans ses produits ".

Le chef d'État américain a lancé un avertissement aux entreprises du secteur qui ne respecteraient pas leur engagement : " si celles ayant promis d'installer leur production aux États-Unis ne joignaient pas les actes à la parole, Washington les ferait payer ultérieurement, c'est une garantie ". L'administration Trump les sanctionnerait alors avec des taxes plus conséquentes.

Parmi les autres éléments positifs, il y a eu l'annonce de la programmation d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans les prochains pour discuter de l'Ukraine et d'un éventuel accord de paix selon Bloomberg.

Enfin, il commence à y avoir du mouvement à la Réserve fédérale américaine. Après la démission surprise d'Adriana Kugler, Donald Trump a annoncé qu'il nommerait Stephen Miran, actuel président du Comité des conseillers économiques de la Maison Blanche, à sa place. Il est bien évidemment favorable à une baisse des taux d'intérêts rapidement.

En outre, le géant taïwanais du secteur TSMC avait grimpe de presque 5% à la Bourse de Taipei, après avoir appris qu'il serait aussi épargné par cette nouvelle surtaxe américaine. " Étant donné qu'il est le principal exportateur de Taïwan, et qu'il dispose d'usines aux États-Unis, TSMC est exempté ", a déclaré Liu Chin-ching, directeur du Conseil national de développement taïwanais.

Au niveau de la macro-économie, aucune statistique d'envergure n'était programmée aujourd'hui.

La Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur de 25 points de base

L'autre temps fort de cette semaine était la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Conformément aux attentes du marché, la BoE a réduit son taux directeur de 25 points de base à 4%. Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision à la faveur de cinq votes contre quatre. " Les taux d'intérêt ont ralenti la hausse des prix au cours des deux dernières années et demie. L'inflation a considérablement reculé depuis son pic de plus de 11% en 2022. L'inflation a encore augmenté récemment, mais dans une proportion beaucoup plus faible ", a déclaré la BoE.

" Il est probable qu'elle atteigne environ 4% dans les prochains mois, en partie à cause de la hausse des prix alimentaires ", a ajouté la banque centrale du Royaume-Uni qui s'attend à ce que l'inflation commence à revenir vers son objectif de 2% après cela, précise t-il.

En ce qui concerne les valeurs, à Paris, les banques et l'automobile se sont distinguées dans le haut du palmarès.