Le CAC 40 retombe sous la barre des 8000 points

(AOF) - Le CAC 40 est de nouveau retombé sous la barre des 8000 points, le principal indice parisien se repliant vers 15h10 de 1,70% à 7981,16 points . La prudence est de mise côté investisseurs à la veille de la publication des résultats trimestriels de Nvidia et avant le rapport sur l'emploi américain, programmé jeudi. Côté valeurs, hormis Euronext, tous les autres membres du CAC sont plongés dans le rouge. Le Dax allemand (-1,63%) est également pénalisé par ce climat d'aversion au risque tout comme le footsie britannique (-1,36%).
A lire aussi
-
Laurent Nuñez a affirmé mardi que l'assassinat de Mehdi Kessaci, frère d'un militant écologiste engagé dans la lutte contre le narcotrafic, était "un crime d'intimidation" qui constituait "un point de bascule". Dénonçant "les mafias marseillaises", le ministre ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, le secteur technologique poursuivant ses pertes à la veille de la publication des résultats de Nvidia, tandis que les paris sur une baisse des taux d'intérêt américains en décembre se sont réduits. Dans les ... Lire la suite
-
(AOF) - Dans le cadre de son plan stratégique 2025-2028 intitulé "Invest for the Future" présenté aujourd'hui, Amundi a annoncé viser 300 milliards d'euros de collecte sur cette période. Au sein d'un marché parisien dans le rouge, l'action du gestionnaire d'actifs ... Lire la suite
-
Atos signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris alors que sa filiale Eviden a été choisie, aux côtés de l'américain AMD, en vue de fournir un supercalculateur de nouvelle génération dans le cadre d'un projet de recherche mené par ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer