 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 962,05
-1,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 retombe sous la barre des 8000 points
information fournie par AOF 18/11/2025 à 15:12

(AOF) - Le CAC 40 est de nouveau retombé sous la barre des 8000 points, le principal indice parisien se repliant vers 15h10 de 1,70% à 7981,16 points . La prudence est de mise côté investisseurs à la veille de la publication des résultats trimestriels de Nvidia et avant le rapport sur l'emploi américain, programmé jeudi. Côté valeurs, hormis Euronext, tous les autres membres du CAC sont plongés dans le rouge. Le Dax allemand (-1,63%) est également pénalisé par ce climat d'aversion au risque tout comme le footsie britannique (-1,36%).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank