Le CAC 40 reste sous pression pour la quatrième séance d'affilée

(AOF) - Les marchés actions européens reculent légèrement alors que s'approche la fin d'une semaine particulièrement chargée, entre les banques centrales, l'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et une avalanche de résultats des deux côtés de l'Atlantique. Hier soir, les résultats d'Apple et d'Amazon ont été appréciés. A Paris, si Viridien s'envole grâce à une solide publication trimestrielles, deux plus grands noms de la cote, Axa et Saint-Gobain souffrent. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,24% à 7137,60 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,31% à 5682,06 points.

A Paris, Saint-Gobain (-3% à 84,58 euros) accuse le deuxième plus fort repli du CAC 40 après avoir enregistré un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, à 11,424 milliards d’euros. La performance a été marquée par un retour à la croissance en Europe (+1,2% ) et à la bonne tenue de l’Asie-Pacifique (+8,4), malgré la contraction de l’Amérique du Nord (-6,5% ). "La performance en Amérique du Nord devrait décevoir le marché", souligne Invest Securities.

Scor (-7,02% à 28,08 euros) échoue à la dernière place de l'indice SBF 120. Si le réassureur a dévoilé un profit trimestriel supérieur aux attentes, il doit cette surperformance à la seule activité réassurance dommages et responsabilité, qui a bénéficié d'un faible nombre de catastrophes naturelles. En revanche, la réassurance vie et santé et l'activité d'investissement ont déçu, de même que le ratio de solvabilité.

Viridien (+29,10% à 98,70 euros) se distingue nettement en Bourse en occupant largement la première place du SBF 120. L'action de la société spécialisée dans l'exploration du sous-sol et les énergies fossiles grimpe au lendemain de la publication de ses solides résultats à la faveur au troisième trimestre 2025. Cette bonne performance trimestrielle est suivie par la confirmation de son objectif de de 100 millions de dollars de cash-flow net en 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre, les prix de production de l’industrie française continuent de baisser (-0,3 % après -0,5 % en août et +0,7 % en juillet), indique l'Insee ce vendredi. Les prix de production baissent de nouveau pour les produits destinés au marché français (-0,2 % comme en août) et, plus fortement encore, pour ceux destinés aux marchés extérieurs (-0,7 % après -0,9 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française continuent de baisser (-0,5 % comme en août).

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1% en octobre, après +1,2 % en septembre, fait savoir l'Insee ce vendredi. Ce ralentissement des prix s’expliquerait par une baisse plus soutenue des prix de l’énergie, tirés par ceux du gaz et des produits pétroliers, et par le ralentissement des prix de l’alimentation. Les prix des services augmenteraient au même rythme qu’en septembre, comme ceux du tabac, et les prix des produits manufacturés diminueraient à un rythme très légèrement plus soutenu qu’au mois précédent.

Selon des données préliminaires du mois d’octobre, l’inflation dans la zone euro s'est élevée à 0,2%, contre +0,1% précédemment, portant la hausse en rythme annuel à 2,1%, conformément aux attentes. En septembre, elle était ressortie à 2,2%. En données core, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, l’indice des prix à la consommation a connu une croissance de 0,3% le mois dernier, après +0,1% en septembre. En rythme annuel, l’accélération a été supérieure aux attentes avec une hausse de 2,4%, contre +2,3% prévu.

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 0,2% en septembre en ligne avec les prévisions après un recul de 0,2% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de Chicago en octobre sera publié à 14h45.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,05% à 1,1574 dollar.