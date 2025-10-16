 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 132,00
-0,70%
Indices
Chiffres-clés

Le CAC 40 respire après le rejet des deux motions de censure à l'Assemblée
information fournie par AOF 16/10/2025 à 15:49

(AOF) - Sur une note prudente à l'ouverture sur fond de risque de censure du gouvernement Lecornu tout fraîchement composé, l'indice phare de la place parisienne s'adjuge 0,76% à 8138 points. Le CAC 40 se rapproche de ses meilleurs niveaux de mars 2025 lorsqu'il était monté jusqu'à 8258 points. Les investisseurs ont été rassurés après le rejet des deux motions de censure déposées ce jeudi à l'Assemblée nationale, par LFI puis RN. Parallèlement, la saison des résultats se poursuit.

Pernod Ricard (+1,85% à 85,18 euros ) se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 malgré un chiffre d'affaires en recul de 14,3% au premier trimestre. Toutefois, la société entrevoit "une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique" à partir du deuxième semestre, tout en prévenant que 2025/26 restera "une année de transition".

En outre, Sartorius Stedim Biotech (+9,38% à 203,40 euros) flambe en tête du SBF 120 après la publication de résultats en hausse sur les neuf premiers mois de l'année, s'accompagnant d'un relèvement des objectifs annuels.

De son côté, FDJ United (-3,47% à 26,70 euros) ferme la marche de ce même indice après avoir enregistré une baisse d'activité trimestrielle et réduit son objectif de ventes.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marine Le Pen à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2025, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Privé de censure, le RN entre amertume et "impatience"
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:34 

    Lancé depuis plus d'un mois dans une pré-campagne pour la dissolution, le Rassemblement national a subi un coup d'arrêt avec l'échec des premières motions de censure. En attendant la prochaine occasion, Marine Le Pen et ses troupes entendent "se battre pied à pied" ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:19 

    Dans un climat d'incertitude politique, les entreprises et investisseurs étrangers vont-ils bouder la France? Le divorce ne semble pas consommé, estiment des spécialistes interrogés par l'AFP, qui ne voient pas de risque de séparation à court terme. "Le bordeaux, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank