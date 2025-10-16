Le CAC 40 respire après le rejet des deux motions de censure à l'Assemblée

(AOF) - Sur une note prudente à l'ouverture sur fond de risque de censure du gouvernement Lecornu tout fraîchement composé, l'indice phare de la place parisienne s'adjuge 0,76% à 8138 points. Le CAC 40 se rapproche de ses meilleurs niveaux de mars 2025 lorsqu'il était monté jusqu'à 8258 points. Les investisseurs ont été rassurés après le rejet des deux motions de censure déposées ce jeudi à l'Assemblée nationale, par LFI puis RN. Parallèlement, la saison des résultats se poursuit.

Pernod Ricard (+1,85% à 85,18 euros ) se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 malgré un chiffre d'affaires en recul de 14,3% au premier trimestre. Toutefois, la société entrevoit "une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique" à partir du deuxième semestre, tout en prévenant que 2025/26 restera "une année de transition".

En outre, Sartorius Stedim Biotech (+9,38% à 203,40 euros) flambe en tête du SBF 120 après la publication de résultats en hausse sur les neuf premiers mois de l'année, s'accompagnant d'un relèvement des objectifs annuels.

De son côté, FDJ United (-3,47% à 26,70 euros) ferme la marche de ce même indice après avoir enregistré une baisse d'activité trimestrielle et réduit son objectif de ventes.