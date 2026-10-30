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Le CAC 40 résiste grâce à Sanofi, dans un marché européen hésitant
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 10:45

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Les marchés actions européens évoluent sans tendance claire ce vendredi matin, dans un contexte marqué par de nombreuses publications d'entreprises et une accélération plus forte que prévu de l'inflation en France. Peu après 10h30, l'Euro Stoxx 50 cède 0,82% et le DAX recule de 0,32%. A Paris, le CAC 40 grappille 0,03% à 7 973 points, porté par la forte hausse de Sanofi.

La prudence reste néanmoins de mise après les publications trimestrielles d'Amazon et d'Intel, qui devraient être fraîchement accueillies à Wall Street.

Sur le front macroéconomique, l'inflation française a accéléré davantage qu'anticipé en octobre. Selon les premières estimations de l'Insee, l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) ressort à 3,8% sur un an, contre 3,4% en septembre et 3,6% attendu par les économistes. En Asie, la Banque du Japon a, de son côté, choisi de maintenir ses taux directeurs inchangés.

Des valeurs en mouvement

A la cote parisienne, Imerys se distingue avec une envolée de plus de 13%, tandis que Sanofi ( 5,41%) signe la meilleure performance du CAC 40. Le laboratoire pharmaceutique profite du relèvement, pour la deuxième fois cette année, de ses objectifs 2026, après un troisième trimestre supérieur aux attentes, porté notamment par les ventes de son traitement vedette Dupixent.

Capgemini ( 1,38%) bénéficie également d'une révision à la hausse de ses perspectives annuelles, tandis que Scor progresse après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel certes en repli, mais supérieur aux prévisions des analystes malgré une sinistralité accrue.

A l'inverse, Crédit Agricole recule de près de 2% malgré une forte progression de son bénéfice net au troisième trimestre, soutenue par les activités de banque d'investissement et la bonne tenue de la banque de détail.

Eutelsat abandonne pour sa part près de 5% après la publication d'un chiffre d'affaires de 286 MEUR au premier trimestre de son exercice 2026-2027, en baisse de 2,4% en données publiées et de 0,9% à périmètre comparable.

Bouygues (-1,46%) est également dans le rouge. Le groupe a annoncé une dépréciation de 569 MEUR de sa participation dans TF1, correspondant à l'intégralité du goodwill associé. Cette opération ramène la valeur comptable de sa participation à 2 MdEUR au 30 septembre 2026, soit 9,67 EUR par action, contre 15,36 EUR auparavant.

Ailleurs en Europe, le laboratoire biopharmaceutique Astrazeneca ( 3,52%) a publié des résultats en nette progression pour les neuf premiers mois de 2026, tirés par une dynamique soutenue dans ses divisions clés et de nombreuses avancées cliniques.

L'équipementier sportif allemand Puma est entouré ( 7,50%) après avoir réduit légèrement sa perte nette au 3e trimestre.

En Espagne, CaixaBank (-0,18%) a relevé son objectif de rentabilité pour 2026 après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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