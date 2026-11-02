Le CAC 40 repasse la barre des 8 000 points malgré la déroute d'Alstom

Les marchés actions européens ont terminé la première séance de novembre sur une note positive, soutenus par la détente des cours du pétrole et les espoirs d'une désescalade diplomatique au Moyen-Orient. Le CAC 40 a repassé le cap des 8 000 points (8 048), progressant de 0,98%. L'Euro Stoxx 50 a avancé de 0,74% tandis que Londres et Francfort ont respectivement gagné 0,29% et 0,64%.

Outre-Atlantique, les principaux indices américains ont ouvert en hausse lundi, à la veille des élections de mi-mandat et alors que les investisseurs attendent une nouvelle série de publications de résultats d'entreprises, dont ceux d'Apple après la clôture de Wall Street. Le scrutin de ce mardi 3 novembre représente un rendez-vous politique majeur pour Donald Trump. Les électeurs américains sont appelés à renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'environ un tiers des 100 sièges du Sénat.

Des espoirs diplomatiques en vue

Sur le front diplomatique, les investisseurs ont accueilli favorablement les informations faisant état d'une possible avancée diplomatique entre Washington et Téhéran. Selon plusieurs médias, les deux parties chercheraient à privilégier le dialogue afin d'éviter une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a ainsi indiqué que Donald Trump privilégiait une résolution diplomatique du conflit iranien plutôt qu'un recours à la force. De leur côté, les autorités iraniennes ont laissé entendre qu'un accord demeurait envisageable, à condition que les engagements pris soient suivis de mesures concrètes. Selon Al Jazeera, deux jours de discussions menées sous l'égide de médiateurs qataris auraient permis l'élaboration d'un projet de proposition. Bien que les représentants iraniens aient quitté la table des négociations, ce texte pourrait, s'il était accepté, ouvrir la voie à une réouverture du détroit d'Ormuz dans les 48 heures.

Ces perspectives d'apaisement ont entraîné un net reflux des prix de l'or noir. Le Brent, qui évoluait autour de 117 dollars le baril vendredi, évolue désormais à 105 dollars. Cette correction a pesé sur les valeurs pétrolières, à l'image de TotalEnergies, en baisse de plus de 2%.

Des valeurs en mouvement

Dans le reste de l'actualité des entreprises, c'est bien Alstom qui a concentré l'attention des investisseurs avec une chute de 26% de son titre. Le constructeur ferroviaire a lancé un avertissement sur ses résultats pour l'exercice 2026-2027, en raison notamment de difficultés d'industrialisation, de retards dans l'homologation de sa plateforme Coradia Max et de problèmes d'exécution sur plusieurs projets liés à l'Allemagne. Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4%, contre environ 5% précédemment. La prévision de marge d'exploitation ajustée a également été fortement réduite, passant de 6,5% à environ 1%. Autre déception majeure, Alstom prévoit désormais un flux de trésorerie disponible négatif de 1,5 milliard d'euros, alors qu'il tablait auparavant sur une génération de trésorerie positive.

A l'inverse, Vusion a progressé de 1,56%, soutenu par une recommandation favorable de Citi. La banque américaine a initié la couverture du titre à l'achat, assortie d'un objectif de cours de 250 euros.

Forvia a bondi de 5% alors que le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a connu un recul moins prononcé que celui du marché au troisième trimestre.

Safran ( 4,53%) a terminé en tête du CAC 40 après avoir été retenu cette année pour trois programmes de navigation inertielle dans le cadre de la dissuasion nucléaire française.

Euronext (-3,49%) a fini en bas du palmarès de l'indice phare de la place parisienne. Le directeur général et président du directoire d'Euronext Stéphane Boujnah va démissionner de ses fonctions et le conseil de surveillance nommera, lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mai 2027, l'actuel patron de l'assureur néerlandais NN Group, David Knibbe, pour le remplacer, a annoncé lundi l'opérateur boursier.

Ailleurs en Europe, Ryanair a pris 5,24% à Dublin, porté par une demande solide et un rachat d'actions de 800 millions d'euros, malgré le recul de son bénéfice et la hausse des coûts du carburant.

Plusieurs statistiques au menu

En Europe, l'industrie a continué de faire preuve de résistance. En Allemagne, le PMI manufacturier s'est établi à 54,2 points en octobre, conformément aux attentes, après 53,9 points en septembre. A l'échelle de la zone euro, l'indice PMI manufacturier a légèrement reculé à 52,7 points, contre 52,4 points anticipés par le consensus. Malgré ce ralentissement, qui ramène l'indicateur à son plus bas niveau depuis deux mois, l'activité manufacturière demeure en territoire d'expansion.

L'activité manufacturière américaine a, de son côté, affiché une évolution divergente selon les enquêtes. L'indice PMI manufacturier publié par S&P Global s'est établi à 54,9 points en octobre, contre 56 points attendus et 56 points en septembre. En revanche, l'indice manufacturier de l'ISM a progressé à 55,5 points, dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur une stabilité à 54,5 points.

Les dépenses de construction ont reculé de 1,9% en septembre, alors que les économistes anticipaient une progression de 0,4%. Cette contraction intervient après une hausse de 2% en août, révisée à la hausse par rapport à une première estimation de 0,9%.

La France sous la surveillance des agences de notation

Sur le plan obligataire, la France reste confrontée aux inquiétudes entourant la trajectoire de ses finances publiques. Vendredi soir, Fitch a maintenu la note souveraine française à "A ", tout en abaissant sa perspective de "stable" à "négative".

Contrairement à Moody's, qui s'était prononcée une semaine auparavant, Fitch a mis l'accent sur la dégradation de la dette publique, dans un contexte de fragmentation politique et de tensions sociales. Selon l'agence, ces facteurs pourraient compliquer la mise en oeuvre des mesures nécessaires au redressement budgétaire.