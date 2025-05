Le CAC 40 recule et signe sa plus forte baisse en près d'un mois

(AOF) - La Bourse de Paris a continué de céder du terrain comme l’ensemble des autres places européennes alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed sur sa politique monétaire, mais surtout les commentaires de son président. L’autre élément qui incite à la prudence, est l’annonce d’une rencontre entre Chinois et Américains pour tenter une désescalade dans les tensions. Au niveau des valeurs, Legrand a pris la première place du CAC 40, tandis que Sanofi a lourdement trébuché. Le CAC 40 perd ce soir 0,91 % à 7 626,84 points, et l’Eurostoxx 50 recule de 0,60 % à 5 231,83 points.

En Europe, le titre Novo Nordisk s'est distingué à la Bourse de Copenhague (+ 1,30 % à 446,80 couronnes danoises) les investisseurs préférant se concentrer sur les très bons résultats trimestriels du groupe plutôt que sur la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. Celle-ci était anticipée par le marché. Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires du laboratoire a progressé de 19 %, pour atteindre 78,087 milliards de couronnes danoises, soit 10,47 milliards d'euros.

Le géant BMW (+ 1,20 % à 75,76 euros) a confirmé ses objectifs financiers annuels. Le groupe allemand estime qu'aux États-Unis, les droits de douane permanents pourraient se traduire par une hausse de l'inflation, mais que certaines hausses tarifaires devraient être temporaires avec des réductions à partir de juillet. Partant, le bénéfice avant impôts devrait être stable et la marge d'exploitation de l'Automobile devrait se situer entre 5 et 7 %, avec un retour sur capitaux investis compris entre 9 et 13 %.

En France, Legrand (+ 3,02 % à 101,10 euros) a brillé en tête de l'indice CAC 40 à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et de la confirmation de ses objectifs annuels. Le spécialiste des infrastructures électriques a engrangé, pour les trois premiers mois de l'année, un résultat net part du groupe de 293,3 millions d'euros , en croissance de 6,3% sur un an. Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 470,4 millions d'euros, en hausse de 13,1%, faisant ressortir une marge de 20,7% contre 20,4% au premier trimestre 2024.

De son côté, JCDecaux a été délaissé (- 6,57 % à 14,64 euros) au lendemain de la publication de revenus trimestriels solides s'accompagnant de perspectives prudentes. Le spécialiste de l'affichage extérieur a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 7% au premier trimestre, dont 5,5% en organique, à 858 millions d'euros. "Nous prévoyons désormais pour le deuxième trimestre 2025 une légère progression organique, " low single-digit ", du chiffre d'affaires, avec actuellement, les ventes du Mobilier Urbain montrant une croissance soutenue, " mid-single digit ", tandis que celles du Transport et de l'Affichage sont stables" a indiqué la société.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro , les ventes au détail se sont repliées de 0,1 % en mars, conformément aux attentes, après une hausse de 0,2 % en février dernier. En rythme annuel, la progression s'est élevée à 1,5 %, contre des prévisions à 1,6 % et un précédent à 1,9 %.

En Allemagne , les commandes à l'industrie ont progressé de 3,6% en mars, surpassant le consensus d'une hausse de 1,4%.

A la clôture, l'euro recule légèrement de 0,15 % à 1,1360 dollar