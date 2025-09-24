Le CAC 40 recule, affecté par des prises de bénéfices dans le secteur du luxe

(AOF) - Le CAC 40 et les autres indices européens ont connu des fortunes diverses après un discours moins accommodant qu’espéré du président de la Fed, qui n’a, en outre, pas donné d’indices sur la date et l’ampleur de potentielles futures baisses des taux. En Allemagne, l’indice Ifo du climat des affaires a reculé, alors qu’une progression était attendue. Le CAC 40 a terminé la séance sur un repli de 0,57 %, à 7 827,45 points, pénalisé par le repli des valeurs du luxe, tandis que l’EuroStoxx 50 a terminé proche de l’équilibre avec une très légère baisse de seulement 0,05 %, à 5 469,65 points.

En Europe, JD Sports (-0,77% à 87,92 pence) a enregistré une des plus fortes baisses à Londres, pénalisé par une chute de 13,5% de son bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels au premier semestre de son exercice 2025/2026. Il s'élève à 351 millions de livres. Par action, ce bénéfice ressort à 4,60 pence, soit un repli de 10,7%. Sur cette période de six mois, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5,94 milliards de livres sterling, soit une hausse de 18% et une progression de 2,7% en organique, portés par les acquisitions des sociétés Hibbett et Courir.

À Paris, le titre Emeis (+10,21%, à 13,39 euros) a été particulièrement entouré à la Bourse de Paris. Il a fini en tête de l'indice SBF 120, après avoir annoncé la future création d’une foncière qui va lui permettre de dépasser l’objectif de cession et de réduire son endettement. L’ex-Orpea a ainsi obtenu des engagements fermes des fonds d’investissement Farallon Capital, en qualité d’investisseur principal, et TwentyTwo Real Estate pour créer une société foncière destinée à gérer les actifs immobiliers de santé opérés par le groupe.

Airbus (-0,23%, à 193,82 euros) a remporté un contrat auprès de StarFlight, un fournisseur d'équipements aéronautiques australien. Ce dernier a commandé trois hélicoptères H145 pour assurer des services d'urgence héliportés aux services d'ambulance et de police de Tasmanie. La flotte sera basée à Hobart et offrira une plateforme polyvalente pour les missions aéromédicales, de recherche et sauvetage et de maintien de l'ordre aérien. La capacité de reconfiguration rapide de l'appareil entre les différents types de mission a été un facteur déterminant dans le choix du gouvernement de Tasmanie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de septembre, l’indice Ifo du climat des affaires a reculé en Allemagne, alors qu’une légère progression était espérée. Il est ainsi passé de 88,9 (chiffre révisé à la baisse de 89) en août, à 87,7 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration à 89,3 points.

Au mois d'août, les ventes de logements neufs se sont élevées à 800 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 650 000. En juillet, elles s'étaient élevées à 664 000.

Au mois d'août, toujours aux États-Unis, 1,330 million de permis de construire ont été enregistrés après 1,362 million en juillet. Le consensus visait 1,312 million.

Sur le marché des devises, l'euro recule face billet vert (-0,63%), il se négocie à 1,1741 dollar.