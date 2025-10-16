Le CAC 40 prolonge sa hausse ; Lecornu échappe à la censure

(AOF) - Prudents à l'ouverture, les marchés européens respirent, rassurés par le rejet de la première motion de censure déposée par LFI, à 18 voix près. Place désormais à celle du RN qui devrait connaître le même sort. Côté valeurs, Sartorius Stedim Biotech flambe en tête du SBF 120 après la publication de résultats en hausse sur les neuf premiers mois de l’année, s'accompagnant d’un relèvement des objectifs annuels. Le CAC 40 progresse de 0,77%, à 8139 points, et se rapproche de ses meilleurs niveaux de mars 2025 lorsqu'il était monté jusqu'à 8258 points. L'EuroStoxx50 avance de 0,28% à 5620 points.

Envisageant de supprimer près de 16 000 postes, Nestlé (+8,63% à 82,70 francs suisses) est largement en tête de l'indice SMI, à la faveur d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes au troisième trimestre 2025. Ces annonces interviennent un mois et demi après la destitution de Laurent Freixe de son poste de directeur général pour avoir enfreint le code de conduite de Nestlé. Le dirigeant, qui avait eu une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, a été remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso.

A Paris, Sartorius Stedim Biotech (+11,37%, à 207,10 euros) est particulièrement recherché après la publication de résultats en hausse sur les neuf premiers mois de l’année, assortie d’objectifs annuels relevés. Le groupe table désormais sur le hausse de la fourchette de ses prévisions. Dans son communiqué de presse, le partenaire de l’industrie biopharmaceutique indique avoir "poursuivi sa croissance dynamique en augmentant considérablement son chiffre d’affaires et sa rentabilité au cours des trois premiers trimestres de l’exercice".

Pernod Ricard (+2,59% à 85,54 euros) se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 malgré un chiffre d'affaires en recul de 14,3% au premier trimestre. Toutefois, la société entrevoit "une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique" à partir du deuxième semestre, tout en prévenant que 2025/26 restera "une année de transition".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 1,3% en août, en rythme annuel. Il est en ligne avec les attentes après une hausse de 1,5% en juillet. En rythme mensuel, le PIB est en hausse de 0,1%, conforme au consensus.

La zone euro a affiché un excédent de 1 milliard d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août 2025, contre un excédent de 3 milliards d'euros en août 2024, selon Eurostat. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 205,9 milliards d'euros en août 2025, soit une baisse de 4,7% Les importations de biens en provenance du reste du monde ont, pour leur part, atteint 204,9 milliards d'euros, soit une baisse de 3,8%.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre sera publié à 14h30 avant l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connues à 16h30, celles sur les stocks de pétrole à 18h.

A la mi-séance, l'euro progresse de 0,13% à 1,66 dollar.