Le CAC 40 prolonge sa dynamique haussière

(AOF) - Les principaux indices européens ont clôturé dans le vert hormis le FTSE 100. Le CAC 40 a, lui, enregistré une septième séance de hausse consécutive, gagnant 0,86% à 7837,40 points. Il faut remonter au 27 septembre dernier pour voir l'indice phare de la place parisienne dépasser la barre des 7 800 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,77% à 5205,71 points. A Wall Street, les indices sont bien orientés grâce à l'annonce du projet de Trump sur l'IA et aux résultats trimestriels exceptionnels de Netflix. Le Nasdaq s'inscrit en hausse de 1,17%, vers 17h45.

Outre-Atlantique, les opérateurs semblent soulagés que Donald Trump n'ait pas appliqué de droits de douanes immédiatement suite à son investiture de lundi. Les annonces du chef d'état américain sont scrutées avec beaucoup plus d'attention par les marchés alors que la Fed se réunira le 29 janvier prochain pour statuer sur sa politique monétaire.

Le nouveau locataire de la Maison Blanche a toutefois envisagé qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits issus du Canada et du Mexique à compter du 1er février.

"Tout en s'inquiétant de l'impact des droits de douane que les Etats-Unis pourraient imposer aux importations européennes, plusieurs responsables de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ont déclaré mercredi que de nouvelles baisses de taux étaient possibles en zone euro", selon des informations rapportées par Reuters.

En outre, les investisseurs ont suivi cet après-midi le discours de Christine Lagarde depuis le Forum économique mondial, à Davos. La présidente de la BCE a prévenu que l'Europe doit se préparer à un changement de politique commerciale américaine. Elle a également souligné la nécessité de réformes économiques, a défendu les baisses prudentes des taux de la BCE et a signalé que les prix de l'énergie étaient la clé de l'inflation.

Alstom déraille, Schneider Electric brille

Au chapitre des valeurs, Alstom a accusé le plus fort repli de l'indice SBF 120. L'action du spécialiste du ferroviaire est sanctionnée après avoir subi une nette baisse de prises de commandes au troisième trimestre de son exercice 2024/2025.

A l'inverse, Schneider Electric enregistre une des plus fortes progressions du CAC 40. Le groupe technologique est soutenu par l'annonce hier de Donald Trump. Le président américain a dévoilé un plan d'investissement allant jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis via la création d'une coentreprise baptisée Stargate. Un projet qui implique Oracle, SoftBank et OpenAI avec de nombreux partenaires dont Nvidia et Microsoft.

Gl Events, Interparfums et Seb livreront demain leur chiffre d'affaires du quatrième trimestre.