Le CAC 40 poursuit sa hausse ; le gouvernement Lecornu échappe à la censure

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert. Le gouvernement de Sébastien Lecornu, fraîchement composé, a échappé à deux motions de censure de LFI du RN. Le spread franco-allemand a continué de se resserrer, tombant à 76,7 points de base, contre 77,5 points de base la veille. La saison des résultats bat son plein. Le CAC 40 a progressé de 1,38%, à 8188 points, se rapprochant de ses meilleurs niveaux de mars 2025 lorsqu'il était monté jusqu'à 8258 points et de son plus haut absolu de mai 2024 à 8259,19 points. L'EuroStoxx 50 a avancé de 0,79% à 5649 points.

Envisageant de supprimer près de 16 000 postes, Nestlé (+9,30% à 83,21 francs suisses) a fini largement en tête de l'indice SMI, à la faveur d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes au troisième trimestre 2025. Ces annonces interviennent un mois et demi après la destitution de Laurent Freixe de son poste de directeur général pour avoir enfreint le code de conduite de Nestlé. Le dirigeant, qui avait eu une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, a été remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso.

A Paris, Sartorius Stedim Biotech (+9,65%, à 203,90 euros) a fini en tête de l'indice SBF 120 après la publication de résultats en hausse sur les neuf premiers mois de l’année, assortie d’objectifs annuels relevés. Le groupe table désormais sur le hausse de la fourchette de ses prévisions. Dans son communiqué de presse, le partenaire de l’industrie biopharmaceutique indique avoir "poursuivi sa croissance dynamique en augmentant considérablement son chiffre d’affaires et sa rentabilité au cours des trois premiers trimestres de l’exercice".

Pernod Ricard (+2,59% à 85,54 euros) s'est distingué en tête du palmarès du CAC 40 malgré un chiffre d'affaires en recul de 14,3% au premier trimestre. Toutefois, la société entrevoit "une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique" à partir du deuxième semestre, tout en prévenant que 2025/26 restera "une année de transition".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 1,3% en août, en rythme annuel. Il est en ligne avec les attentes après une hausse de 1,5% en juillet. En rythme mensuel, le PIB est en hausse de 0,1%, conforme au consensus.

La zone euro a affiché un excédent de 1 milliard d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août 2025, contre un excédent de 3 milliards d'euros en août 2024, selon Eurostat. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 205,9 milliards d'euros en août 2025, soit une baisse de 4,7% Les importations de biens en provenance du reste du monde ont, pour leur part, atteint 204,9 milliards d'euros, soit une baisse de 3,8%.

Au mois d'octobre, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est vivement contracté en passant de 23,2 à -12,8 points, alors que les économistes tablaient sur un repli à 8,6 points. A -12,8, il est à son plus bas niveau depuis le mois d'avril, qui avait été marqué par les annonces de Donald Trump sur l'instauration de droits de douane.

L’indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s’est amélioré nettement plus que prévu en octobre. Il est passé de 32 à 37 points, alors que les analystes s’attendaient à une progression de seulement 1 points, à 33. A 37 points, il se situe à un niveau inédit depuis le mois d’avril dernier.

A la clôture, l'euro avance de 0,21% à 1,1668 dollar.