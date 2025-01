Le CAC 40 plombé par le luxe ; la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive, à l'exception notable de la cote parisienne, plombée par les résultats annuels de LVMH. Le CAC 40 a cédé 0,32% à 7872,48 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,61% à 5227,43 points. Aux Etats-Unis, à quelques heures du verdict de la Fed, les indices s'affichent sans direction claire avec un Nasdaq en recul de 0,66%, vers 17h45.

Cette deuxième partie de semaine est rythmée par les banques centrales.

La Banque du Canada a abaissé comme attendu son taux directeur de 25 points de base à 3%.

En début de soirée, ce sera au tour de la Fed de se prononcer pour sa première décision de politique monétaire de l'année 2025 et de l'ère Trump II. "Comme largement attendu, la Fed fera une pause en janvier, probablement pour une période prolongée. Le discours ne devrait pas changer beaucoup par rapport à la réunion précédente, en maintenant un ton dovish sans donner aucune orientation future", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

"Tandis que la BCE (décision programmée jeudi) s'achemine lentement vers les dernières étapes de son assouplissement monétaire, la Fed a déjà franchi la ligne d'arrivée. Cette dernière ne devrait plus abaisser son taux directeur et maintenir la fourchette entre 4,25% et 4,5%", estime Dr. Felix Schmidt, senior economist chez Berenberg.

La saison des résultats se poursuit et ceux de Meta, Tesla et Microsoft seront dévoilés après la clôture de Wall Street. Les publications annuelles de Sanofi, Eurofins Scientific et STMicroelectronics figurent à l'agenda de jeudi.

LVMH, qui a accusé la deuxième plus forte baisse du CAC 40, a souffert ce mercredi au lendemain de la publication de ses résultats annuels 2024 marqués notamment par un recul de 17% de son bénéfice net. Kering et L'Oréal ont complété le podium des trois plus forts replis.

De son côté, Rémy Cointreau a également fini dans le rouge sur fond de perspectives pessimistes. Le secteur des semi-conducteurs (Soitec, STMicroelectronics) a été soutenu par la performance d'ASML : les prises de commandes sont ressorties à 7,088 milliards d'euros, contre un consensus de 3,99 milliards d'euros, après 2,63 milliards d'euros au troisième trimestre 2024, grâce à l'essor de l'IA.