Le CAC 40 perd de sa superbe ; le secteur de l'IA sous pression

La semaine sera chargée avec une pluie de résultats d'entreprises attendus des deux côtés de l'Atlantique : Eiffage, LVMH, Sanofi, STMicroelectronics d'un côté et Alphabet, Boeing, Tesla, Amazon, Apple, et Meta de l'autre côté.

De son côté, Bureau Veritas s'est replié après l'annonce de la fin des pourparlers entre le groupe français et son concurrent suisse SGS.

Les valeurs technologiques ont fléchi ce lundi alors que DeepSeek, start-up chinoise, spécialisée dans l'IA, a annoncé le lancement d'un modèle plus performant que ChatGPT, dont le prix d'accès est nettement moins coûteux. L'assistant IA de DeepSeek a dépassé ce lundi son rival ChatGPT (OpenAI) pour devenir l'application gratuite la mieux notée sur l'App Store d'Apple aux États-Unis. Dans le même temps le DeepSeek-R1, sorti la semaine dernière, est 20 à 50 fois moins cher à utiliser que le modèle correspondant d'OpenAI.

"Nous pensons que la Banque centrale européenne (BCE) réduira le taux de facilité de dépôt de 25 points de base lors de sa réunion de janvier, le faisant passer de 3% à 2,75%. Malgré une inflation intérieure encore élevée, la faiblesse de la croissance et l'inflation projetée à l'objectif cette année plaident en faveur d'un taux directeur plus proche de la neutralité", explique, de son côté, Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez Pimco, en amont de la réunion de la BCE cette semaine.

"Ces dernières semaines, la Réserve fédérale a clairement indiqué qu'elle marquerait une pause afin d'évaluer l'impact des variations antérieures du taux des fonds fédéraux sur le marché du travail et l'inflation. La Fed voudra également faire preuve de prudence car elle ne dispose pas d'une estimation précise du niveau du taux neutre. Nous nous attendons donc à ce qu'elle laisse inchangée la fourchette cible du taux des fonds fédéraux ", a expliqué Paolo Zanghieri, économiste principal chez Generali Investments, en amont de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC).

Pour cette dernière semaine du mois de janvier, les investisseurs auront le regard tourné vers les banques centrales. La Fed et la BCE rendront leurs décisions de politique monétaire respectivement mercredi et jeudi.

