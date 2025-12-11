Le CAC 40 part à l'assaut des 8100 points après la Fed

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en hausse après un début de séance poussif du fait de la publication décevante d'Oracle. Le groupe technologique chute à Wall Street. Hier soir, les annonces de la Fed ont été accueillies favorablement par les investisseurs. Jerome Powell s'est révélé moins hawkish que ne le craignaient les investisseurs. A Paris, les objectifs à horizon 2030 de Schneider Electric ont été salués Le CAC 40 a gagné 0,79% à 8085,76 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,76% à 5751,37 points.

En Europe, Brunello Cucinelli (+2,94% à 96 euros) a terminé la place de leader du FTSE MIB au lendemain du relèvement de ses objectifs de ventes pour 2025. Elles devraient désormais progresser entre 11 et 12% à taux de change constants contre une prévision antérieure de 10%. La marque italienne de mode de luxe a annoncé cette décision après ses excellentes ventes enregistrées tout au long de cette année 2025. Elle bénéficie aussi des commentaires élogieux des responsables de ses boutiques monomarques et de ses clients multimarques sur sa pré-collection Femme Automne/Hiver 2026, présentée en novembre.

A Paris, Schneider Electric a progressé de 2,42% à 239,15 euros. En amont de sa journée investisseurs qui se tient à Londres ce jeudi, le spécialiste français des technologies de l'énergie a dévoilé ses objectifs financiers pour 2025-2030. Il vise pour cette période une croissance moyenne organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% par an. Il anticipe également une hausse organique de sa marge opérationnelle ajustée de 2,50 points de pourcentage, en cumulé, sur la période comprise entre 2026 et 2030

En forte hausse ce matin, Exosens a finalement cédé 2,07% à 47,30 euros. Elle a remporté un contrat avec Theon de plus de 500 millions d'euros. La société mondiale des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie l'a signé avec le consortium Theon/Hensoldt et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement). S'agissant du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne, il porte sur la fourniture de 100 000 jumelles Mikron aux forces armées allemandes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est amélioré en septembre, alors qu'une dégradation était redoutée. Il a atteint 52,80 milliards de dollars, contre des attentes à -62,50 et un précédent à -59,30 milliards de dollars. A -52,80 milliards de dollars, le déficit commercial est à son plus bas niveau depuis juin 2020.

La semaine dernière, aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont augmenté plus que prévu. Elles se sont établies à 236 000 unités, contre des attentes à 220 000. Une semaine plus tôt, elles s'étaient élevées à 192 000, chiffre légèrement révisé à la hausse de 191 000.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,50% à 1,1753 dollar.