Le CAC 40 marque une pause et le S&P500 inscrit un nouveau plus haut
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:52

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en légère hausse une séance marquée par une inflation américaine plus faible que prévu et de multiples résultats d'entreprises. L'indice CAC 40 a fini stable à 8225,63 points, et gagné 0,63% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,08% à 5672,98 points. Francfort et Londres ont clôturé dans le vert. Aux Etats-Unis, Wall Street est bien orienté : l'indice S&P500 a inscrit un nouveau record à 6 806,20 points.

L'inflation américaine rassure

Très attendue, l'inflation en septembre aux Etats-Unis est ressortie sous le consensus. L'indice des prix à la consommation a progressé de 3% sur un an, soit 0,1 point de moins qu'attendu, après une hausse de 2,9% en août. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation a atteint 3% en rythme annuel, contre une prévision à 3,1% et 3,1% en août.

"Ce rapport est également très rassurant pour les autres composantes de l'inflation sous-jacente, à savoir le logement et les services hors logement, et va donc permettre à la Fed de se focaliser sur la dégradation du marché du travail. Les baisses de taux d'octobre et décembre semblent acquises," explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM. La Fed fera connaître sa décision mercredi prochain.

Au mois d'octobre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a, lui, reculé nettement plus que prévu. L'indicateur est passé de 55,1 à 53,6 points, là où les analystes tablaient sur un repli de 0,1 point, à 55.

La France entrave la reprise en Europe

En Europe, les indices des directeurs d'achat pour l'Allemagne et la zone euro ont signalé une accélération de la croissance du secteur privé en octobre. Le secteur privé français a pour sa part connu en octobre sa plus importante contraction depuis février. "La faiblesse de l'économie française pèse de plus en plus sur les performances de la zone euro," a commenté Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "La France achetant aux autres pays de la zone euro un grand nombre de produits et services, la faiblesse de son économie entrave la reprise de l'ensemble de la région".

Après les dégradations de la note de crédit de la France par Fitch et S&P, Moody's fera connaître sa décision ce soir.

Nouvelle pluie de publications

Au chapitre des sociétés, les résultats trimestriels étaient une nouvelle fois nombreux et les réactions parfois spectaculaires.

Ce vendredi, les investisseurs ont salué la performance trimestrielle de Valeo et le relèvement d'objectifs d'Accor. L'avertissement de Mersen a été lourdement sanctionné.

Sur la semaine, Edenred, Kering et Bureau Veritas affichent les plus fortes hausses du CAC 40 grâce à leurs publications trimestrielles.

Les perdants appartiennent au secteur technologique : Dassault Systèmes et STMicroelectronics terminent en queue du CAC 40. Le premier a abaissé son objectif de croissance et le second a dévoilé des prévisions de ventes décevantes. BNP Paribas a également été sous forte pression à la suite de sa condamnation aux Etats-Unis.

La banque française dévoilera ses résultats du troisième trimestre, la semaine prochaine, de même que Crédit Agricole et Société Générale.

Aux Etats-Unis, 5 des "7 magnifiques", Apple, Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft présenteront leurs comptes trimestriels.

