Le CAC 40 limite la casse, Sébastien Lecornu franchit un premier obstacle

(AOF) - Les indices européens ont fini en ordre dispersé sur fond de tensions commerciales sino-américaines. La Chine va imposer des restrictions à cinq entités américaines appartenant à Hanwha Ocean Company, l'un des plus grands constructeurs navals sud-coréens. Le CAC 40 n'a finalement cédé que 0,18% à 7919,62 points, les déclarations du Premier ministre réduisant la probabilité d'une censure du nouveau gouvernement. Il a indiqué qu'il ne ferait pas usage de l'article 49.3 et qu'il suspendait la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. L'EuroStoxx50 a perdu 0,30% à 5551,41 points.

En Europe, Ericsson (+18,02%, à 91,94 couronnes suédoises) a dominé nettement l'indice OMX30 grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Son concurrent Nokia (+3,43% à 4,64 euros) en profite. Les analystes expliquent la bonne performance de l'équipementier télécoms suédois par une solide exécution. Ils relèvent également qu'Ericsson pourrait augmenter la rémunération des actionnaires lors de la publication des résultats du quatrième trimestre, planifiée le 23 janvier. Réagissant à cette publication, UBS anticipe une hausse de 1% à 5% du consensus de bénéfice par action pour 2025 et 2026.

A Paris, Michelin (-8,93%, à 26,11 euros) a signé la plus forte baisse du CAC 40 et du SBF 120 après avoir abaissé ses objectifs financiers annuels, principalement, en raison d’un marché nord-américain moins dynamique que prévu. En Europe, ses concurrents, Continental et Pirelli souffrent de cet avertissement. Le groupe clermontois, qui doit publier son chiffre d’affaires trimestriel le 22 octobre prochain, a déjà annoncé qu’il avait enregistré une croissance globale de son volume au troisième trimestre.

Publicis (-1,75% à 82,04 euros) a relevé son objectif de croissance organique annuel des revenus. Le groupe de communication et de marketing vise une croissance interne de 5% à 5,5%, contre " proche de 5% précédemment ". Publicis vise en outre le haut de cette fourchette. Les autres objectifs ont été confirmés : une légère amélioration de son taux de marge opérationnelle par rapport au niveau de 18% enregistré en 2024, et le free cash flow est prévu légèrement au-dessus de 1,9 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 39,3 en octobre, ressortant sous le consensus de 41,2. Il s'était élevé à 37,3 en septembre.

Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,19% à 1,1592 dollar.