Le CAC 40 lesté par le secteur du luxe : les spiritueux aussi sous pression

(AOF) - Les marchés européens se replient dans les premiers échanges, le CAC 40 perdant 0,94% à 7504,84 points. Ils sont pénalisés par la nette baisse de Wall Street hier sur fond de tensions sur les taux et de nouveau bond des cours du pétrole. Ce dernier retombe ce matin alors que les investisseurs ont été déçus par l'absence de nouvelles mesures de relance en Chine. Le secteur du luxe en pâtit également, LVMH et Kering perdent plus de 4% et Hermès, plus de 3%. Le secteur des spiritueux est également sous pression : Pernod Ricard perd 2,85% et Rémy Cointreau, 4,93%.

L'annonce vendredi dernier d'une surtaxe sur les importations en Europe de véhicules électriques en provenance de Chine le laissait craindre, Pékin va bien prendre des mesures de rétorsion en visant le secteur des spiritueux