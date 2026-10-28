Le CAC 40 freiné, Stellantis en pole position

Les marchés actions européens ont clôturé en timide hausse à la veille de la décision de politique monétaire de la BCE. Après deux séances dans le vert, le CAC 40 a terminé stable à 7 886 points, L'Euro Stoxx 50 a grappillé 0,06% et le DAX a progressé de 0,42%.

La prudence a dominé les échanges alors que les investisseurs attendent ce soir la décision de la Fed avant celle de la BCE demain.

Les investisseurs scruteront jeudi les déclarations émises depuis Francfort, et notamment les éventuelles indications sur la trajectoire future des taux d'intérêt. David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton, anticipe un maintien des taux en octobre, avant un relèvement de 25 points de base en décembre, qui porterait le taux directeur à 2,75 %. Selon lui, les discussions devraient principalement porter sur la remontée des rendements obligataires européens et ses conséquences potentielles sur la nécessité de poursuivre le resserrement monétaire. Si aucune annonce majeure n'est attendue, la conférence de presse sera suivie de près pour déceler d'éventuels signaux sur les prochaines décisions de l'institution.

Au Canada, la banque centrale a relevé mercredi son principal taux directeur pour la première fois depuis juillet 2023, conformément aux anticipations du marché. Elle a également prévenu que de nouvelles hausses pourraient être nécessaires afin d'éviter que le renchérissement de l'énergie ne se diffuse plus largement dans l'économie.

Des valeurs en mouvement

À Paris, Stellantis a grimpé de 15%,culminant de loin en tête de l'indice CAC 40 après son point d'activité trimestriel. Le groupe a dévoilé une réduction de ses pertes et a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Danone s'est distingué avec un gain de 2,62 %, porté par la publication d'une croissance organique de 4 %, supérieure aux attentes du marché.

À l'inverse, Dassault Systèmes a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, fléchissant de 4,50%, les investisseurs sanctionnant un relèvement des objectifs annuels jugé insuffisant par rapport aux attentes des analystes.

Saint-Gobain a également vécu une séance dans le rouge, reculant de 1,77% après quatre séances consécutives de hausse. Le spécialiste des matériaux de construction a publié un chiffre d'affaires trimestriel globalement conforme aux prévisions, sans parvenir à convaincre davantage les investisseurs.

Rémy Cointreau (-2,49%) a, de son côté, subi des prises de bénéfices malgré un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes. La publication a offert aux investisseurs l'occasion d'empocher une partie de leurs gains récents.

Ailleurs en Europe, Symrise a lourdement chuté à Francfort, abandonnant 9,81%. Le fabricant allemand de parfums, d'arômes et d'ingrédients fonctionnels a pourtant enregistré une croissance supérieure aux attentes au troisième trimestre. Ses perspectives ont toutefois déçu les investisseurs.

À Amsterdam, Heineken a gagné 1,90% après avoir dévoilé une activité trimestrielle plus solide qu'anticipé, soutenue par des gains de parts de marché et une progression des ventes dans l'ensemble de ses régions, particulièrement en Asie.

Enfin, la saison des résultats se poursuivra après la clôture de Wall Street avec les publications très attendues d'Alphabet et de Microsoft, deux poids lourds de la technologie américaine dont les performances pourraient donner une nouvelle impulsion aux valeurs liées à l'IA.

Sur le front macroéconomique, le moral des consommateurs allemands continue de se dégrader. L'indice de confiance GfK pour novembre est ressorti à -30,8 points, contre -30,6 en octobre, alors que les économistes tablaient sur une amélioration à -30,1.

Aux États-Unis, les stocks des grossistes ont progressé de 0,6 % en septembre, légèrement au-dessus des 0,5 % attendus par le consensus, après une hausse de même ampleur en août.

L'attention s'est également portée sur les prix de l'énergie. Le gaz naturel européen a franchi ce mercredi le seuil symbolique des 100 euros le mégawattheure pour la première fois depuis 2022, sous l'effet des tensions liées à la guerre au Moyen-Orient et de la faiblesse des stocks européens à l'approche de l'hiver.