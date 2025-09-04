 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le CAC 40 freiné par Sanofi et LVMH
information fournie par AOF 04/09/2025 à 17:57

(AOF) - Les Bourses européennes ont progressé à l'exception de Paris au terme d'une séance marquée par des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé aux Etats-Unis. Le rapport officiel sur le marché du travail est à suivre, demain. Pour la deuxième séance d'affilée, la tension s'est apaisée sur les marchés obligataires. A Paris, Sanofi a chuté après les résultats d'une étude pour l'amlitelimab. L'indice CAC 40 a perdu 0,27% à 7698,92 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,49% à 5350,97 points.

A Londres, Currys s'est envolé de 16,61% à 127,10 pence. Le distributeur britannique de produits électroménagers a déclaré que ses ventes ont progressé de 3 % au Royaume-Uni au cours des quatre premiers mois de son exercice, portées par la demande de climatiseurs et de ventilateurs durant un été chaud. L'enseigne a par ailleurs lancé un programme de rachat d'actions de 50 millions de livres. " L'année commence bien, avec des performances encourageantes dans l'ensemble du groupe ", a déclaré le directeur général Alex Baldock.

A Paris, Sanofi a dévissé de 8,31% à 78,96 euros et ferme la marche du CAC 40 depuis l'ouverture. Si l'amlitelimab a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase 3 Coast 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique (maladie cutanée), les analystes sont déçus par les résultats d'efficacité. Les résultats de l'étude étaient particulièrement attendus. L'amlitelimab est considéré comme le successeur de Dupixent, rappelle Oddo BHF. Ce dernier est le médicament phare de Sanofi.

Voltalia (9,30% 5,95 euros) a essuyé au premier semestre une perte nette part du groupe de 39,7 millions d'euros par rapport à une perte de 15,7 millions d'euros au premier semestre 2024. Le spécialiste des énergies renouvelables a mis en cause notamment des cessions de projets moins importantes qu'en 2024 et des éléments non récurrents liés à l'arrêt de l'activité Fourniture d'équipements. L'Ebitda a reculé de 4% à 78,3 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé américain a créé 53000 emplois en août après 106000 en juillet, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 73000.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier est ressorti à 52 en août après 50,1 en juillet. Il était attendu à 50,9.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 237000 contre 230000 attendues et après 229000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,6 en août, contre 55,4 attendu, après 55,1 en juillet. Le PMI pour les services est passé à 54,5 après 55,7 en juillet.

La productivité s'est améliorée de 3,3% au deuxième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 2,8%. Le coût unitaire du travail a progressé de 1%, à comparer avec un consensus de 1,2%.

Les ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, ont diminué de 0,5% en juillet dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elles étaient anticipées en repli de 0,3%. En juin 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Vers 17H40, l'euro s'effrite de 0,02% à 1,1641 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

