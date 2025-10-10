Le CAC 40 flanche : Donald Trump contre attaque

(AOF) - Les marchés européens ont terminé sur une note baissière, une semaine marquée par l'incertitude politique en France, la poursuite du shutdown aux Etats-Unis et les espoirs de paix au Proche Orient. Ce repli s'explique surtout par les annonces de Donald Trump en fin de séance. Le président américain a menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, comme prévu, lors du sommet de l'APEC dans 2 semaines, et d'augmenter fortement les droits de douane sur les produits chinois. L'indice CAC 40 a reculé de 1,53% à 7918 points, portant ses pertes à 2,02% sur la semaine.

Paris a connu sa première baisse hebdomadaire depuis 4 semaines. Même tendance à Wall Street où le Dow Jones perd 0,92% vers 17h40.

Donald Trump s'en est pris vertement à la Chine sur son réseau social, Truth Social. "Il se passe des choses très étranges en Chine ! Ils deviennent très hostiles et envoient des lettres à tous les pays du monde pour leur faire savoir qu'ils veulent imposer des contrôles à l'exportation sur tous les éléments de production liés aux terres rares, et pratiquement tout ce qui leur passe par la tête, même si cela n'est pas fabriqué en Chine. Personne n'a jamais vu une telle chose, mais cela aurait pour effet de 'boucher' les marchés et de compliquer la vie de pratiquement tous les pays du monde, en particulier de la Chine, " a-t-il déclaré.

Le métal jaune au zénith

Cette semaine a été ponctuée par la nouvelle forte hausse des métaux précieux : argent, platine, palladium. L'once d'or a pour sa part dépassé les 4000 dollars pour la première fois de son histoire.

En France, le nom du nouveau locataire de Matignon, après la démission lundi de Sébastien Lecornu, devrait être, en principe, connu d'ici la fin de la journée.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans français perd 5,8 points de base à 3,474%. Le spread franco-allemand – une mesure du risque politique – a terminé la semaine à 83,5 points de base contre 89 au plus haut lundi, sachant qu'il avait atteint 90 points à la suite de la chute du gouvernement Barnier en 2024.

L'or noir en apnée

Le recul des taux longs est intervenu des deux côtés de l'Atlantique sur fond de net repli des cours du pétrole et à la suite des déclarations de Donald Trump. Vers 17h40, le baril de Brent perd 3,16% à 63,16 dollars après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Les espoirs de paix au Proche-Orient ont pesé sur les valeurs de la défense en Europe. Thales termine la semaine en tant que plus forte baisse du CAC 40. Les valeurs bancaires ont également été sous pression en raison de la dégradation de la situation politique en France.

En revanche, Aperam a profité des mesures présentées par Bruxelles pour lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen.