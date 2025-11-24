Le CAC 40 finalement dans le rouge

(AOF) - Au terme d'une séance particulièrement indécise, la Bourse de Paris a finalement terminer la première séance de la semaine en repli, en cédant du terrain dans les dernières minutes de cotation et recule ce soir de 0,29%, à 7 959,67 points. Les autres places européennes ont connu des fortunes diverses, malgré le retour de l’espoir de voir la Fed baisser ses taux directeurs le 10 décembre. L’EuroStoxx 50 a, de son côté, gagné 0,40%, à 5 537,23 points, et le DAX 40 s’est apprécié de 0,70%, à 23 253,10 points, les deux ont profité de l'envolée du titre Bayer.

En Europe, le groupe minier australien BHP a annoncé qu'il ne rachètera pas Anglo American, à la suite de dernières discussions préliminaires avec le conseil d'administration de son concurrent britannique. BHP précise qu'il était convaincu qu'une fusion avec Anglo American aurait présenté de solides avantages stratégiques et créé de la valeur pour les deux groupes. Le producteur australien de fer, diamants, uranium, charbon, pétrole et bauxite reste optimiste quant à sa propre stratégie de croissance organique. A Londres, Anglo American a terminé en hausse de 0,92% à 2 735 pence, après cette annonce.

Bayer (+10,46%, à 30,47 euros) s'est distingué en bourse et a fini largement en tête du DAX 40. La société a publié des résultats positifs d'un essai de phase III concernant Asundexian, un inhibiteur oral administré une fois par jour. Avec un dosage de 50mg quotidien, ce traitement a significativement réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique par rapport au placebo, les deux étant associés à un traitement antiplaquettaire, chez des patients ayant présenté un AVC ischémique non cardioembolique ou un AIT (accident ischémique transitoire) à haut risque.

A Paris, Ubisoft (+3,10% à 7,25 euros) a signé une belle hausse après avoir annoncé, vendredi soir, la finalisation de l'investissement stratégique de 1,16 milliard d'euros en numéraire du groupe chinois, Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS (Vantage Studios). Celle-ci regroupe ses principales franchises : Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'action de l'éditeur de jeux vidéo avait déjà gagné près de 4% vendredi après avoir dévoilé des résultats semestriels rassurants et expliqué les raisons du décalage de cette publication et de la suspension de la cotation de l'action.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l’indice Ifo mesurant le climat des affaires a reculé, alors qu’il était prévu en légère progression. Au mois de novembre, il s’est installé à 88,1 points, contre 88,4 précédemment et des attentes à 88,6 points.

Sur le marché des devises, l'euro remonte légèrement face au billet vert (+0,09%), il se négocie contre 1,1525 dollar.