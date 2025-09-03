Le CAC 40 et les indices européens revigorés, calme sur le marché obligataire

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé la séance sur un rebond grâce à l'apaisement sur le marché obligataire après les agitations de la veille. En zone euro, l’indice PMI composite s’est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Aux Etats-Unis, selon le rapport JOLTS, les créations de postes ont été inférieures aux attentes. Côté valeurs, Derichebourg a occupé la dernière place au sein de l'indice SBF 120 après l'abaissement de son objectif d'Ebitda courant en 2025. Le CAC 40 a gagné 0,86% à 7719 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,69% à 5327 points.

En Europe, l'assureur suisse Swiss Life a fermé la marche de l'indice suisse, SMI : son titre a perdu 1,06% à 836,60 francs suisses. Pénalisé par l'activité de gestion d'actifs, le résultat des commissions est ressorti légèrement sous les attentes au premier semestre. Il est quasiment stable à 392 millions de francs suisses et les analystes anticipaient 400 millions de francs suisses. UBS souligne la contre-performance de la gestion d'actifs dans ce domaine. Le résultat de la gestion d'actifs pour compte de tiers a reculé de 6% à 145 millions de francs suisses, ressortant sous les attentes d'UBS : 170 millions.

A Paris, Derichebourg (-10,41% à 5,25 euros) a pointé à la dernière place de l'indice SBF 120 après son avertissement sur résultats. Impacté par les effets des droits de douane américains, le spécialiste du recyclage des métaux a abaissé son objectif d'Ebitda courant pour 2025. Il cible désormais entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant. La société précise, en outre, viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,25 et 3,40 milliards d'euros contre 3,61 milliards attendus.

Un peu plus d'une semaine après le plongeon boursier provoqué par la suspension par l'agence de santé américaine (FDA) de la licence du vaccin contre le chikungunya, Ixchiq, Valneva SE retrouve des couleurs en Bourse. Le spécialiste français des vaccins a gagné 10,06% à 3,82 euros, finissant en tête de l'indice SBF 120. Valneva SE bénéficie de la publication de données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 2 en cours sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale – qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent – s'est redressé de 48,5 en juillet à 49,8, atteignant ainsi en août son plus haut niveau depuis un an. Il était quasiment en ligne avec les attentes : 49,7. S'établissant juste en dessous de la barre du 50,0 du sans changement, il signale une quasi-stabilisation de l'activité dans le secteur des services.

En Allemagne, l'indice HCOB PMI des services ressort à 49,3 en août contre 50,6 en juillet. Il est inférieur au consensus de 50,1. Après avoir montré un début positif au troisième trimestre, le secteur allemand des services a connu un recul en août, l'activité commerciale ayant légèrement diminué par rapport au mois précédent, selon la dernière enquête HCOB PMI.

L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) s'est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Il signale ainsi une progression continue de l'activité depuis le début de l'année 2025, le rythme de la croissance étant toutefois demeuré modéré en août, reflétant notamment une hausse seulement marginale de l'activité des prestataires de services, moins marquée en outre que celle enregistrée en juillet.

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% en juillet 2025 dans la zone euro et de 0,6% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE. En juillet 2025, par rapport à juillet 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

Les commandes à l'industrie ont reculé de 1,3% en juillet, conformément aux attentes, après avoir chuté de 4,9% en juin.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,181 millions d'ouvertures de postes en juillet, le consensus étant de 7,380 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,357 millions.

Le Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20h.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,25% à 1,1673 dollar.