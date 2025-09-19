Le CAC 40 et les indices européens clôturent la semaine quasiment à l'équilibre

(AOF) - Deux jours après l'assouplissement monétaire de la Fed, l'enthousiasme des indices européens est retombé et ils ont fini proches de l'équilibre. La Banque du Japon a laissé ce vendredi ses taux d'intérêt inchangés à 0,5% et annoncé qu'elle allait commencer à vendre ses actifs risqués. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé par téléphone. Selon Bloomberg, le président chinois lui aurait demandé " d’éviter les mesures commerciales restrictives ". Le CAC 40 a perdu 0,01% à 7853 points, alors que l'Eurostoxx 50 a gagné 0,20% à 5467 points.

En Europe, Swiss Marketplace Group (SMG) a progressé de 5,45%, à 47,11 francs suisses, à Zurich pour ses premiers pas en Bourse, ce vendredi, au SIX Swiss Exchange sur la base d'une valorisation de 4,8 milliards de francs suisses. La société spécialisée dans la publicité en ligne avait fixé le prix de ses actions pour son introduction en bourse à 46 francs suisses l'unité. La société a levé 903 millions de francs suisses, signant ainsi la plus importante IPO en Europe à ce jour en 2025.

À Paris, au sein du CAC 40, le titre Stellantis (+0,75%, à 8,45 euros) qui a déjà progressé de 3,04 % au cours des deux précédentes séances, a poursuivi sur sa lancée. Au cours de clôture de jeudi, il accusait un repli de 33,62 % depuis le début de l'année. Ce vendredi, il a été soutenu par la recommandation positive de Berenberg. La banque d'investissement allemande est passée de Conserver à Acheter sur l'action, en relevant son objectif de cours de 9 à 9,50 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 13 %. Cet optimisme est motivé par l'amélioration de la situation aux États-Unis.

Plus forte hausse de l'indice SBF 120, Nexity a bondi de 9,09%, à 10,92 euros. Le promoteur immobilier a bénéficié du relèvement de l'opinion d'Oddo BHF, de Neutre à Surperformance. L'objectif de cours a été rehaussé de 11 à 14,80 euros. L'analyste juge que Nexity constitue " une opportunité de recovery à moyen terme pour un secteur en pleine tempête ". Il souligne que le ratio de valorisation, valeur d'entreprise sur Ebitda, ressort à 5,6 fois pour 2026 et 4,5 pour 2027, soit un niveau très inférieur à sa moyenne historique de 6,9.

Les chiffres macroéconomiques

En septembre, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif, tandis que celui du climat de l'emploi poursuit sa baisse, selon l'Insee.

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,5% en août sur une base mensuelle contre une baisse anticipée de 0,1% et après un recul de 0,1% en juillet. Sur un an, ils reculent de 2,2% contre un repli de 1,8% après une baisse de 1,5%.

Vers 17h45, l'euro cède 0,36% à 1,1746 dollar.