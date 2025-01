Le CAC 40 et le luxe en état de grâce

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. L'indice CAC 40 a gagné 0,44% à 7927,62 points, enregistrant une neuvième séance de hausse consécutive. Mercredi dernier, l'indice phare de la place parisienne avait dépassé la barre des 7800 points (7837,40 points). Il faut remonter au 27 septembre dernier pour le voir dépasser celle-ci. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a porté ses gains à 2,83%. Aux Etats-Unis, les indices sont dans le rouge. Le Dow Jones perd 0,12% vers 17h45.

Concernant les indices européens, il est à noter que le DAX 40 a établi un record historique hier (21 423 points).

Donald Trump et les droits de douane

Cette semaine a été marquée par l'investiture de Donald Trump. Les projets du 47ème président des Etats-Unis ont agité les marchés toute cette semaine.

S'exprimant hier par visioconférence lors du Forum économique mondial de Davos devant les chefs d'entreprise, le chef d'Etat américain les a prévenus : "Venez produire en Amérique ou préparez-vous à payer des droits de douane".

Le nouveau locataire de la Maison Blanche menace d'imposer des droits de douane à l'Union européenne, à la Chine, au Mexique et au Canada.

"Donald Trump a continué d'agiter la possibilité de hausses des tarifs douaniers contre ses partenaires, une forme de contrainte pour donner plus d'accès aux produits américains à l'extérieur et obtenir plus d'investissements aux Etats-Unis. On verra d'ici 1 à 3 mois quelles éventuelles décisions seront prises. Selon nous, les éventuelles hausses de droits de douanes seront modérées", expliquent Sebastien Paris Horvitz et Xavier Chapard, respectivement directeur de la recherche et stratégiste chez La Banque Postale AM.

Christine Lagarde s'est exprimé également à Davos cette semaine. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) estime que "l'aversion que les Européens ont à prendre des risques est largement responsable du déclin économique du continent".

La semaine prochaine, les investisseurs prendront connaissance des déclarations de la Fed et de la BCE les 29 et 30 janvier à l'issue de leurs réunions de politique monétaire. En amont de celles-ci, Michael Krautzberger, global CIO fixed income chez AllianzGI déclare que "la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux, laissant la fourchette cible des Fed Funds inchangée à 4,25-4,50 %, tandis que la Banque centrale européenne réduira son taux de dépôt de 25 points de base à 2,75%.

Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des données PMI publiés par S&P Global à la fois en zone euro et aux Etats-Unis.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en janvier contre un consensus de 49,7 a indiqué S&P Global. Il était de 49,6 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,6 à 51,4 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,4.

"L'indice PMI composite a surpris à la hausse dans la zone euro et est revenu en zone d'expansion. Le secteur des services reste globalement stable, tandis que le secteur manufacturier s'améliore. Bien que l'activité soit toujours principalement tirée par les services, l'écart entre les deux secteurs s'est légèrement réduit. Cela est dû à l'amélioration de l'activité manufacturière en Allemagne, bien que le secteur reste fortement dégradé dans l'ensemble", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,4 en janvier après 55,4 en décembre, a indiqué S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 56,8 à 52,8 entre décembre et janvier. Il était attendu à 56,4.

Le luxe boosté par Burberry

Du côté de la côté ce vendredi, les valeurs du luxe ont brillé au sein du CAC 40 : Kering en tête suivis plus loin dans le classement par LVMH, L'Oréal et Hermès. Ces valeurs ont fini en hausse suite aux résultats rassurants de Burberry. Le groupe de luxe britannique a fait état d'une baisse moins importante que prévu de ses ventes comparables au troisième trimestre.