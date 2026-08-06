Le CAC 40 enchaîne les records, le reste de l'Europe dans le vert

A l'ouverture, la Bourse de Paris s'est affichée en hausse et a dépassé pour la première fois de son histoire les 8 700 points. Le CAC 40 a inscrit un plus haut historique à 8 740,13 points. Vers 10h il s'affiche en hausse de 0,69%, à 8 729,16 points. Le marché parisien enchaîne ainsi une quatrième séance consécutive avec un record.

Les autres grands indices européens sont également bien orientés à l'image du DAX 40 à Francfort qui gagne 0,12%, ou encore le FTSE 100 à Londres qui progresse de 0,27%.

La tendance de fond reste soutenue par l'espoir de voir les négociations diplomatiques avancer au Moyen-Orient. Hier soir, l'Iran a annoncé s'être accordé avec le Sultanat d'Oman sur le détroit d'Ormuz, mais la réouverture de ce passage dépendra des Etats-Unis.

Si les cours de l'or noir ont bien reflué ces derniers jours, ils sont en légère progression dans la matinée : 0,85%, à 75,47 dollars, pour le WTI à New York et 0,41%, à 79,61 dollars, pour le Brent de la mer du Nord à Londres.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,12%) et s'échange contre 1,1543 dollar.

Des membres de la Fed plus faucons

Entre hier et aujourd'hui, trois membres de la Réserve fédérale américaine ont évoqué une hausse des taux. Dans une interview à la chaîne CNBC, Neel Kashkari a affirmé qu'il était temps de commencer à relever les taux progressivement. De son côté, Lisa Cook a indiqué lors d'un discours qu'elle était prête à agir pour relever les taux si l'inflation ne continuait pas de ralentir. Enfin, au cours d'une conférence, Mary Daly s'est montrée plus prudente tout en reconnaissant les risques inflationnistes actuels.

Du côté des statistiques, les commandes à l'industrie allemande ont surpris positivement avec un bond de 3,1% en juin, alors que les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,5%.

Plus tard dans la matinée (11h), les investisseurs prendront connaissance des ventes au détail de la zone euro pour le mois de juin.

Aux Etats-Unis, ils surveilleront les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14h30).

Au niveau des sociétés

En France, les acteurs du luxe se reprennent après avoir été délaissés. Hermès signe par exemple la plus forte hausse du CAC 40 avec un gain de 3,88% et un peu plus loin derrière, Kering grimpe de 2,30%.

A l'inverse, STMicroelectronics recule de 1,41%, mais affiche encore un gain de 103% depuis le début de l'année.

Toujours en France, Vusion progresse de 2,48%, au lendemain déjà d'un gain de 4,72%. Le spécialiste français des étiquettes électroniques pour la grande distribution explore différentes pistes stratégiques, y compris une cession, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg.

Ailleurs en Europe, Deutsche Telekom s'adjuge 5,27% soutenu par ses résultats et l'annonce de rachats d'actions.

En Allemagne toujours, Siemens abandonne 4,76% malgré le relèvement de certains objectifs annuels et un bénéfice record au deuxième trimestre.

Enfin, à Londres, WPP s'envole de 25,12%. La société spécialisée dans le marketing et la communication a dépassé les prévisions de croissance organique au premier semestre. Dans son sillage, le titre du Britannique entraîne celui de Publicis Groupe qui gagne 2,51%.