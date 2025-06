Le CAC 40 en petite forme

(AOF) - Les marchés actions européens ont finalement terminé sur une note contrastée. La trêve entre Israël et l'Iran semble avoir été reléguée au second plan côté investisseurs qui s’inquiètent de l'évolution des relations commerciales avant l'échéance décisive du 9 juillet. Sur le front des statistiques, l'économie américaine s'est contractée au premier trimestre à un rythme plus marqué qu'initialement prévu. Edenred a brillé au lendemain de la présentation de la réforme du titre-restaurant. Le CAC 40 s'est effrité de 0,01% à 7557,31 points, tandis que Francfort et Londres ont progressé.

En Europe, à la Bourse de Stockholm, H&M s'est octroyé 3,74% à 134,60 couronnes suédoises. Le géant de l'habillement suédois a fait état d'un repli de ses ventes au deuxième trimestre, légèrement plus important que prévu dans un contexte de prudence des consommateurs. Sur la période de mars à mai, les ventes atteignent 56,7 milliards de couronnes suédoises contre 59,6 milliards un an plus tôt, les analystes prévoyant un chiffre d'affaires de 57 milliards de couronnes. Mesurées en monnaies locales, les ventes ont toutefois augmenté de 1%.

À Paris, Edenred (+6,30% à 26,31 euros) a culminé en tête de l'indice CAC 40 au lendemain de la réforme du titre-restaurant présentée hier soir par la ministre du Commerce et des PME, Véronique Louwagie. Pluxee s'adjuge de son côté 1,51% à 18,15 euros. Edenred souligne que cette réforme " reflète la volonté commune à l’ensemble des parties prenantes de poursuivre le développement du dispositif du titre-restaurant ", ajoutant que les mesures proposées " permettront de moderniser un dispositif reconnu par tous comme l'avantage social préféré des Français ".

L'action Worldline est restée en tête de l'indice SBF 120 tout au long de la journée et a rebondi de 20,25 % à 3,408 euros, après sa chute de plus de 38% hier. Le groupe français avait dévissé après sa mise en cause pour le traitement de paiements pour des milliards d'euros de transactions qualifiées de " douteuses, voire frauduleuses " dans le cadre d'une enquête baptisée " Dirty Payments " et réalisée par plusieurs journaux européens. Invest Securities indique que le nouveau directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, s'est montré hier soir plutôt rassurant en expliquant que les marchands à risque ne pratiquaient pas d'activité illégale.

Les chiffres macroéconomiques du jour

À la fin du premier trimestre 2025, la dette publique française au sens de Maastricht s’établit à 3 345,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 40,5 milliards d'euros, après une hausse de 3,8 milliards d'euros au trimestre précédent, annonce l'Insee ce jeudi. Exprimée en pourcentage du PIB, elle s’établit à 114 %, après 113,2 % au quatrième trimestre 2024.

Aux États-Unis, le PIB du premier trimestre a reculé de 0,5 % selon la dernière estimation du Bureau of Economic Analysis. Lors de sa première estimation, il était annoncé en repli de 0,3 %, avant de passer à -0,2 % lors d'une deuxième évaluation. Cette baisse du produit intérieur brut américain est la première depuis le deuxième trimestre 2022. Au quatrième trimestre 2024, la croissance des États-Unis s'était élevée à 2,4 %, en ralentissement après la hausse de 3,1 % observée au troisième trimestre 2024.

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 96,6 milliards de dollars en mai. Il était attendu à 86,3 milliards de dollars, après 87 milliards de dollars en avril.

Aux États-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 236000 la semaine dernière, contre 244000 attendus, après 246000 la semaine précédente.

A la clôture, l'euro gagne 0,49% à 1,1712 dollar.