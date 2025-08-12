Le CAC 40 en meilleure forme que ses homologues européens

(AOF) - L'indice CAC 40 a passé l’intégralité de la séance dans le vert pour finir sur un gain de 0,71%, à 7 753,42 points. L'indice phare parisien a profité de la stabilité de l’inflation américaine en juillet alors que beaucoup craignaient une hausse des prix liée aux droits de douane américains. Ces données viennent renforcer la perspective de voir la Fed baisser ses taux dès septembre. Les autres places européennes ont été plus prudentes à l’image du DAX 40 qui a reculé de 0,13%, pénalisé par l’indice ZEW mesurant le sentiment économique allemand du mois d’août, qui a reculé plus que prévu.

En Europe, Hannover Re (-3,69%, à 255,80 euros) a enregistré une des plus fortes baisses au sein du Dax. Les investisseurs ont été déçus par la performance réalisée au premier semestre 2025 par le réassureur allemand sur son segment " vie et santé ", malgré une hausse des profits sur cette période et des résultats en amélioration pour son segment " dommages ". Publiant ses résultats ce matin sur les six premiers mois de l'année 2025, le groupe indique que les revenus du segment " vie et santé " ont baissé sur un an de 0,5%, à 3,80 milliards d'euros, avec un Ebit en repli de 6,3% à 469,9 millions d'euros.

À Paris, Valneva (+8,74%, à 3,958 euros) a fini largement leader au sein de l'indice SBF 120, bien que la société a publié des comptes semestriels mitigés. Mais néanmoins ils sont supérieurs aux attentes et ont été appréciés, notamment grâce à la confirmation des objectifs financiers annuels. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a bondi de 37,8%, à 97,6 millions d’euros. Il dépasse le consensus de 95,1 millions d'euros. Parallèlement, les ventes de produits ont enregistré une croissance de 33,3%, à 91 millions d’euros contre 89,6 millions d'euros attendus par les analystes.

Hexaom (-0,96%, à 30,90 euros) a publié un chiffre d'affaires en recul de 17,62%, à 160,8 millions d'euros, au deuxième trimestre. Sur l'ensemble du semestre, le repli s'est élevé à 26,76 %, à 305,4 millions d'euros. Dans le détail, sur les six premiers mois de l'année, l'activité de Construction de maisons s'est affaissée de 34,38 %, à 236,3 millions d'euros, tandis que l'activité Rénovation a fléchi de 21,62 %, à 20,3 millions d'euros. En revanche, la division Promotion immobilière a connu une belle croissance de 65 %, à 40,6 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne , l’indice Zew qui mesure la santé actuelle et future de l’économie, à un horizon de six mois, s’est nettement dégradé au mois d’août. Il est passé de 52,7 points, à 34,7 points, là où les analystes tablaient sur un repli un peu moins important à 39,5 points.

Au mois de juin, le nombre de chômeurs a diminué de 6 200 unités au Royaume-Uni , alors que les analystes tablaient sur une progression de 19 700. En mai, le nombre de chômeurs avait reculé de 15 500 unités. De son côté, sur la même période, le taux de chômage est resté stable à 4,7 %, comme prévu.

Aux États-Unis , l'indice des prix PCE américain a progressé de 2,7% en juillet, en rythme annuel, contre un consensus de +2,8%, après 2,7% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 3,1% en rythme annuel, contre 3% attendu, après une hausse de 2,9% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Sur le marché des devises, vers 17h50 l'euro remonte (+0,63%) face au billet vert et se négocie contre 1,1689 dollar.