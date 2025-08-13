Atos: Leader en cybersécurité en Allemagne, selon ISG information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 11:53









(Zonebourse.com) - Atos annonce avoir été nommé Leader en Allemagne pour les solutions et services de cybersécurité dans le rapport ISG Provider Lens 2025, Information Services Group (ISG) soulignant son 'approche innovante et de bout en bout en matière de cybersécurité'.



Cette désignation porte sur les Services de Sécurité Stratégique, les Services de Centres d'Opérations de Sécurité de nouvelle génération (SOC)/les Services Managés de Détection et Réponse aux incidents et les Services Techniques de Sécurité.



'Être nommé Leader pour l'Allemagne par ISG est une très puissante marque de reconnaissance du socle d'actifs cyber que nous constituons depuis plus de 25 ans', commente Günter Koinegg, EVP, head of Cybersecurity Business Line d'Atos.



Avec plus de 6.500 experts et un réseau mondial de 17 SOC, Atos assure la résilience, la conformité et l'atténuation proactive des menaces, traite plus de 31 milliards d'événements de sécurité par jour pour plus de 2.000 clients dans le monde.





Valeurs associées ATOS 34,9100 EUR Euronext Paris -2,08%