 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 786,49
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Atos: Leader en cybersécurité en Allemagne, selon ISG
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 11:53

(Zonebourse.com) - Atos annonce avoir été nommé Leader en Allemagne pour les solutions et services de cybersécurité dans le rapport ISG Provider Lens 2025, Information Services Group (ISG) soulignant son 'approche innovante et de bout en bout en matière de cybersécurité'.

Cette désignation porte sur les Services de Sécurité Stratégique, les Services de Centres d'Opérations de Sécurité de nouvelle génération (SOC)/les Services Managés de Détection et Réponse aux incidents et les Services Techniques de Sécurité.

'Être nommé Leader pour l'Allemagne par ISG est une très puissante marque de reconnaissance du socle d'actifs cyber que nous constituons depuis plus de 25 ans', commente Günter Koinegg, EVP, head of Cybersecurity Business Line d'Atos.

Avec plus de 6.500 experts et un réseau mondial de 17 SOC, Atos assure la résilience, la conformité et l'atténuation proactive des menaces, traite plus de 31 milliards d'événements de sécurité par jour pour plus de 2.000 clients dans le monde.

Valeurs associées

ATOS
34,9100 EUR Euronext Paris -2,08%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank