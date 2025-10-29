Le CAC 40 en apnée et Nvidia au firmament

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir. L'indice CAC 40 a cédé 0,19% à 8200,88 points et l'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,02% à 5703,14 points. En revanche, le FTSE 100 a gagné 0,59% et enregistré un nouveau zénith à 9 787,63 points. Aux Etats-Unis, le vert reste la couleur à la mode : le Nasdaq Composite gagne 0,53% vers 17h30.

Nvidia est devenue la première société à afficher une capitalisation supérieure à 5000 milliards de dollars. Meta, Microsoft et Alphabet, qui pèsent respectivement , 1880 milliards de dollars, 4000 milliards de dollars et 3280 milliards de dollars, dévoileront leurs comptes trimestriels après la clôture de Wall Street.

Fed, BoC et BCE

Auparavant, les investisseurs auront pris connaissance de la décision de la Fed ce soir à 19 heures. Une nouvelle baisse des taux directeurs de 25 points de base est une quasi-certitude. L'annonce de la fin du resserrement quantitatif devrait également être annoncée.

"Il est également probable qu'elle reconnaisse que la répercussion inflationniste des droits de douane a été moins importante que prévu. La banque centrale la plus puissante au monde ne devrait toutefois pas valider explicitement les baisses supplémentaires anticipées par les marchés, ni adhérer pleinement à l'important gain de productivité généré par l'IA et d'autres innovations,", indique sur X, Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz.

Sa consoeur canadienne a procédé en début d'après-midi à une deuxième baisse consécutive de son taux directeur d'un quart de point, à 2,25%. La BCE devrait pour sa part rester l'arme au pied, jeudi. Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest, juge pourtant qu'une "inflation maîtrisée et la situation économique préoccupante des deux leaders, que sont l'Allemagne et la France militeraient pour une ou deux baisses supplémentaires des taux directeurs".

A Paris, Bic a chuté après avoir abaissé ses prévisions annuelles tandis que la confirmation des perspectives d'emeis a rassuré. De nombreux résultats sont encore attendus dans les prochaines heures : Airbus, Crédit Agricole, Société Générale, Stellantis...