Le CAC 40 dépasse les 8000 points : merci Wall Street

(AOF) - A l'ouverture des marchés ce matin, les indices européens prolongent leur mouvement haussier dans le sillage de Wall Street, malgré le "shutdown" aux États-Unis. Gagnant 0,87% avant 9h30, le CAC 40 dépasse la barre des 8000 points, un niveau inconnu depuis le 20 août. Hier, les indices américains ont finalement terminé dans le vert, la destruction inattendue de postes dans le secteur privé ayant renforcé le scénario de deux baisses de taux de 25 points de base de la Fed d'ici fin 2025. Les taux longs affichent un biais baissier en Europe.
Les syndicats organisent ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation en France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du gouvernement que s'apprête à former Sébastien Lecornu et contester par avance toute continuité dans la politique économique et fiscale ... Lire la suite
Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics et SK Hynix ont conclu des accords pour ... Lire la suite
Willis et Swiss Re lancent une assurance basée sur les alertes météo au Royaume-Uni et en Irlande, selon The Insurer
LONDRES - La société de courtage d'assurance Willis a conçu une nouvelle police d'assurance paramétrique déclenchée par des alertes météorologiques rouges au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Swiss Re Corporate Solutions, a rapporté jeudi The Insurer. ... Lire la suite
(AOF) - Worldline a signé un accord de partenariat stratégique avec YeePay, un prestataire chinois de services de paiement tiers spécialisé dans le secteur aérien et du voyage. " Ensemble, les deux entreprises proposeront une solution de paiement complète et centralisée, ... Lire la suite
