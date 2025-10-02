 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 053,30
+1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 dépasse les 8000 points : merci Wall Street
information fournie par AOF 02/10/2025 à 09:30

(AOF) - A l'ouverture des marchés ce matin, les indices européens prolongent leur mouvement haussier dans le sillage de Wall Street, malgré le "shutdown" aux États-Unis. Gagnant 0,87% avant 9h30, le CAC 40 dépasse la barre des 8000 points, un niveau inconnu depuis le 20 août. Hier, les indices américains ont finalement terminé dans le vert, la destruction inattendue de postes dans le secteur privé ayant renforcé le scénario de deux baisses de taux de 25 points de base de la Fed d'ici fin 2025. Les taux longs affichent un biais baissier en Europe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank