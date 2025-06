Le CAC 40 dépasse les 7800 points après l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé quasiment à l'équilibre, au lendemain de la décision de politique monétaire de la BCE. Cet après-midi, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres encourageants du rapport mensuel sur l'emploi américain. Côté valeurs, Dassault Systèmes a fini dans le négatif après avoir décalé d’un an à 2029 son objectif d’un doublement de son bénéfice par action. Waga Energy a bondi après son possible rachat par la société d'investissement EQT. Le CAC 40 a gagné 0,19% à 7804 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,29% à 5426 points.

En Europe, à Londres, Canal + a bondi de 9,57% à 219,90 pence. Le groupe audiovisuel a confirmé, en amont de sa première assemblée générale et six mois après son entrée à la Bourse de Londres, ses perspectives 2025 de chiffres d'affaires et d'Ebitda (515 millions d'euros en ligne avec les prévisions). La société anticipe une amélioration ponctuelle et significative de la trésorerie, supérieure à 500 millions d'euros en 2025, en amont du projet d'acquisition de MultiChoice group.

A Paris, Dassault Systèmes a fini en repli de 1,25% à 32,34 euros après avoir décalé d'un an à 2029 son objectif d'un doublement de son bénéfice par action. S'exprimant en amont de la journée investisseurs se déroulant cet après-midi, le PDG, Pascal Daloz, a déclaré : " (…) Nous dévoilons l'évolution la plus stratégique dans l'histoire de Dassault Systèmes. L'IA pour l'industrie devient notre boussole, tandis que les 3D UNIV+RSES, notre proposition de valeur de nouvelle génération, définissent le prochain cycle de croissance de notre entreprise ".

Waga Energy a grimpé de 35,59% à 23,05 euros après l'annonce de son possible rachat par EQT. La société d'investissement suédoise, par l'intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure, envisage d'acquérir 54,1% des actions Waga à 21,55 euros par action, représentant 65,9% des droits de vote. Ce prix initial représente une prime de 27% sur le dernier cours de bourse ainsi qu'une prime de 70%, 62% et 51% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur 3 mois, 6 mois et 1 an de l'action Waga Energy.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a reculé de 1,4% en avril en Allemagne après avoir augmenté de 2,3% en mars. Elle était attendue en retrait de 0,9%.

En avril 2025, le solde commercial de la France diminue légèrement (- 0,1 milliard d'euros) pour s'établir à - 7,4 milliards d'euros, après avoir enregistré un recul plus important le mois précédent (- 0,5 milliard d'euros). Sur le mois, les exportations diminuent de 0,1 milliard d'euros pour s'établir à 50,4 milliards d'euros tandis que les importations se stabilisent à 57,8 milliards d'euros.

En avril 2025, après deux mois de hausse, la production se replie dans l'industrie manufacturière (‑0,6 % après +0,5 % en mars 2025) et plus nettement dans l'ensemble de l'industrie (‑1,4 % après +0,1 %), indique l'Insee ce vendredi. À l'inverse, la production rebondit dans les industries agro-alimentaires (+1,1 % après ‑0,9 %) et augmente de nouveau dans la fabrication d'" autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) " (+0,3 % après +0,2 %).

Au cours du premier trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

En avril 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, par rapport à mars 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mars 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

Selon le rapport mensuel sur l'emploi, au mois de mai, l'économie américaine a créé 139 000 emplois dans le secteur privé non agricole, soit plus que les 126 000 qui étaient attendus. Par ailleurs, les données concernant le mois d'avril ont été révisées à la baisse de 30 000 unités, pour un total de 147 000 emplois, contre 177 000 estimés auparavant. De son côté, le taux de chômage est resté stable à 4,2 %, alors que le salaire horaire moyen a augmenté plus que prévu. Il a progressé de 0,4 % le mois dernier, contre des attentes à +0,3 % et un précédent à +0,2 %.

Vers 17h45, l'euro cède 0,43% à 1,1399 dollar.