Le CAC 40 débute le mois de novembre prudemment

(AOF) - Le CAC 40 s’est montré hésitant après un gain de 2,85% en octobre, sa meilleure performance mensuelle depuis janvier 2025 (+7,72%). D’abord en hausse, le marché parisien a ensuite fait preuve de plus de prudence, à l’image des autres indices européens, à l’exception du DAX 30 à Francfort qui a été soutenu par le rebond du secteur automobile. Les différents indices européens sur l’activité dans le secteur manufacturier n’ont pas réservé de mauvaises surprises. Le CAC 40 a cédé 0,14%, à 8 109,79 points, et l’EuroStoxx 50 a pris 0,23%, 5 674,86 points, grâce à l’automobile.

A Paris, Orange s'est adjugé 0,14%, à 13,855 euros, sur la place parisienne après avoir conclu vendredi soir un accord non engageant pour racheter le solde des titres de MasOrange dont il est déjà actionnaire à 50% depuis 2024. L’opérateur français déboursera la somme de 4,25 milliards d'euros en numéraire pour racheter les parts de Lorca, le véhicule d'investissement créé en 2020 et contrôlé par les fonds KKR, Cinven et Providence. La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin 2025 et finalisation de l'opération au premier semestre 2026.

Ryanair (+3,96% à 27,29 euros) a progressé après des résultats trimestriels pourtant globalement appréciés des analystes. Au deuxième trimestre de son exercice 2026, la compagnie aérienne à bas prix a transporté 61,2 millions de passagers, soit une hausse de 2%, tandis que le coefficient d’occupation s’est amélioré d’un point à 96%. Parallèlement, les revenus ont augmenté 8%, à 5,48 milliards d’euros, et le bénéfice après impôts a bondi de 20%, pour s’élever à 1,72 milliard d’euros. Chez UBS et AlphaValue, les analystes sont unanimes et évoquent "des résultats légèrement meilleurs" qu’attendu.

Mercedes-Benz (+1,96%, à 57,31 euros) a bien débuté la semaine après avoir enchaîné deux replis consécutifs. Le titre a été soutenu, comme l'ensemble du secteur automobile, par l'assouplissement des restrictions d'exportations des puces de Nexperia. La société néerlandaise Nexperia, filiale du Chinois Wingtech Technology, a été autorisée par le gouvernement de Pékin à reprendre certaines expéditions vers l'Europe de ses puces dont sont dépendants de nombreux constructeurs automobiles du Vieux-Continent.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, l’indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti à 50 points en octobre, conformément à une précédente estimation. Au mois de septembre, cet indicateur calculé par S&P Gobal était à 49,8 points. Les conditions manufacturières ont été les plus favorables dans le sud de la zone euro en octobre.

En Allemagne le mois dernier, l’indice mesurant le niveau de l’activité manufacturière calculé par S&P Global est resté stable à 49,6 points par rapport à une estimation précédente, mais s’est très légèrement amélioré par rapport à septembre (49,5 points). Il reste toutefois sous le seuil des 50 points qui marque la frontière entre progression et contraction de l’activité. La faiblesse de l’emploi et des stocks ont pesé, tandis que la production, les nouvelles commandes et les délais de livraison ont eu un effet positif.

Au mois d’octobre, selon S&P Global, l’indice PMI manufacturier français est, contre toute attente, ressorti meilleur que prévu. Programmé stable à 48,3 points, il s’est finalement installé à 48,8 points, révélant une légère décélération du rythme de la contraction. Il s'était élevé à 48,2 en septembre. Dans le détail, les données de l’enquête mettent en évidence une nouvelle baisse marquée des nouvelles commandes reçues par les fabricants en octobre, tendance prolongeant la période de contraction amorcée il y a près de trois ans et demi.

L'indice PMI manufacturier de l'ISM (Institute for Supply Management) a reculé en octobre passant de 49,1 à 48,7 points, alors qu'une légère hausse à 49,4 points était envisagée par les économistes. L'activité économique dans le secteur manufacturier s'est contractée en octobre pour le huitième mois consécutif, après deux mois d'expansion précédés de 26 mois consécutifs de contraction, selon le dernier rapport de l'ISM à propos du secteur manufacturier.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier a légèrement progressé en octobre. Il est passé de 52,2 à 52,5 points. Il était attendu à 52,2 points. "Les performances de l'économie manufacturière américaine se sont à nouveau améliorées en octobre, la production et les nouvelles commandes ayant augmenté à un rythme plus soutenu. Cependant, la croissance a été tirée par le marché intérieur, les nouvelles exportations ayant chuté en raison des droits de douane qui ont eu un impact négatif sur le commerce international", explique S&P Global.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,03%), il se négocie à 1,1530 dollar.