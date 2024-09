En Chine, la Bourse a commencé la semaine sur les chapeaux de roues à la suite de l'annonce de mesures de soutien au secteur immobilier au niveau régional. Par ailleurs la Banque populaire de Chine réduira les taux hypothécaires d'ici à la fin du mois d'octobre. La Bourse de Shanghai a bondi aujourd'hui de plus de 8%.

(AOF) - L'indice CAC 40 perd désormais 1,44% à 7 679,30 points et sous-performe nettement les autres marchés européens. Il est pénalisé par l'avertissement de Stellantis, qui pèse sur l'ensemble du secteur automobile. La Bourse de Paris souffre également de la possibilité d’un prélèvement exceptionnel sur les entreprises afin de réduire le déficit public. Le Monde évoque un prélèvement de 8 milliards d’euros sur les grands groupes et une taxe sur les rachats d’actions.

Le CAC 40 creuse ses pertes, entre avertissement de Stellantis et projet de taxe sur les entreprises

