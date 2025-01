Le CAC 40 bascule dans le rouge : nouvelles rumeurs de presse sur les droits de douane américains

(AOF) - Nouvelles informations de presse sur les intentions de Donald Trump concernant les droits de douane et nouvelle vive réaction des marchés. En légère hausse à la mi-séance, le CAC 40 perd dorénavant 0,59% à 7445,23 points. Le président élu envisage de déclarer une urgence économique nationale afin de fournir une justification légale à un large éventail de droits de douane mondiaux, ont déclaré à CNN quatre sources familières avec le sujet. Sur le marché des changes, l'euro creuse ses pertes : - 0,53% à 1,0289 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.