Le CAC 40 à son plus haut niveau en séance depuis 2000

L'indice référence de la place parisienne a atteint les 6690 points en séance, lundi 2 août.

(illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a connu un pic de performance en ce début août avec un CAC 40 ayant frôlé les 6700 points au cours de la séance de lundi 2 août. L'indice a ainsi atteint 6690 points en séance, soit son nouveau plus haut niveau depuis septembre 2000, rapporte BFM Business . Ce niveau a été touché dans l'après-midi.

Le niveau de l'indice à la clôture a lui aussi atteint une performance inédite depuis plus de vingt ans, à 6.675,90 points, après un repli de 0,32% vendredi 30 juillet.

"Après une séance négative de clôture de fin de mois vendredi, on a l'impression que les opérateurs reprennent position en ce début de mois dans des marchés portés par la grande qualité des résultats des entreprises", constate Daniel Larrouturou, gérant chez Dôm Finance. Sur la place parisienne, les investisseurs baignent dans un "climat d'optimisme, portés par les bons résultats et notamment ceux d'Axa aujourd'hui et les très bonnes performances du luxe", ajoute-t-il, interrogé par l'AFP.

Les grands plans de Biden dans le viseur

L'action concrète des banques centrales en matière de soutien monétaire mais aussi la conviction que la hausse des prix résultant de la reprise économique ne va pas perdurer, versaient aussi de l'eau au moulin des opérateurs de marché. L'amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français malgré une légère perte de vitesse en juillet a également participé à l'ambiance favorable.

Outre-Atlantique, les avancées au Congrès du plan de Joe Biden pour la rénovation des infrastructures consistuent une élement supplémentaire à la tendance haussière. Quelque 1.000 milliards de dollars sur cinq ans pourraient être injectés pour les routes, chemins de fer, réseaux à large bande et traitements des eaux aux Etats-Unis.