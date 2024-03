Le CAC 40 à son plus haut : faut-il investir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Alors que le CAC 40 gagne déjà autour de 5 % depuis janvier 2024 (après avoir gagné 16,52 % en 2023) et évolue proche de son plus historique à 7 976,40 points, il est normal de s'interroger sur la pertinence d'investir en Bourse dans l'indice boursier français et sur les meilleures façons de le faire. Retour sur les grandes tendances de l'évolution du CAC 40 et les grands changements dans sa composition pour prendre de meilleures décisions d'investissement.

CAC 40 : entre sommets et krachs

Le CAC 40, ou Cotation Assistée en Continu, a été créée en 1987 et fait partie du plus important marché boursier en France, Euronext Paris. Depuis sa création, le CAC 40 a connu une croissance significative (+ 693%), passant d'environ 1 000 points à plus de 7 929 points au moment de l'écriture de cet article.

Cette croissance a été ponctuée de périodes de forte hausse telles que celles observées entre 1988 et 1989 (+ 103,24 %), entre 1991 et 1993 (+ 50,78 %), entre 1996 et 1999 (+ 218,09 %), entre 2003 et 2007 (+ 82,41 %), entre 2012 et 2017 (+ 68,21 %), ainsi que les augmentations enregistrées en 2019 (+ 26,37 %) et en 2021 (+ 28,85 %).

Cependant, cette forte hausse générale depuis 1987 a également été marquée par des périodes de consolidation, de baisse voire de krachs boursiers comme en 1990 (- 24,14 %), en 1994 (- 17,06 %), en 2001 (- 21,97 %), en 2002 (- 33,75 %), en 2008 (- 42,68 %), en 2011 (- 16,95 %), en 2018 (- 10,95 %) et en 2020 (- 7,14 % sur l'année mais avec une perte annuelle de 39,63 % au plus bas).

La valeur du CAC 40 dépend pour beaucoup de l'état de l'économie française, mais aussi mondiale, de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) et des différentiels de taux d'intérêt entre ceux de la BCE et des autres économies développées, ainsi que des événements naturels et géopolitiques parmi d'autres.

Évolution de la composition du CAC 40

L'indice parisien englobe les 40 plus grandes entreprises françaises cotées qui représentent les forces de l'économie française à un moment donné. C'est pourquoi la composition du CAC 40 a évolué au fil du temps pour refléter les changements de l'économie française.

Alors que la composition de l'indice était à l'origine dominée par les banques et les sociétés industrielles, le CAC 40 est aujourd'hui davantage dominé par les valeurs de consommation discrétionnaire et les valeurs industrielles. Au 31 décembre 2023, LVMH représentait 10,65 % de l'indice, TotalEnergies 8,90 %, L'Oréal 6,29 % Schneider Electric 6,01 % et Sanofi 5,91 %.

Les ajustements au sein du CAC 40 sont déterminés par les décisions du Conseil Scientifique des Indices, qui se réunit régulièrement en mars, en juin, en septembre et décembre. Ce conseil analyse divers facteurs tels que la capitalisation boursière, la volatilité et la liquidité des actions, entre autres.

Ces dernières années, aucun changement n'a été voté entre septembre 2021 (lorsque Eurofins Scientific a remplacé Atos) et juin 2023 (lorsque Edenred a pris la place de Vivendi). En décembre 2023, Vivendi a remplacé Worldline.

Le CAC 40 a son plus haut historique : est-ce le bon moment d'investir dans l'indice français ?

Après une année 2023 fructueuse, l'indice principal de la Bourse de Paris a maintenu son élan en début d'année 2024 pour atteindre un nouveau record historique. Cependant, certains éléments défavorables pourraient influencer le sentiment général des investisseurs, ainsi que les perspectives économiques, telles qu'une longue période de taux d'intérêt élevés ou les possibles répercussions négatives de la récente rapide hausse des taux destinée à contrer l'inflation.

Les investisseurs sont donc encouragés à faire preuve de prudence tant que la trajectoire de la politique monétaire européenne n'indique pas clairement une orientation vers une réduction des taux, puisque c'est majoritairement cette perspective de taux d'intérêt plus faibles en 2024 qui a soutenu les indices pendant les derniers mois de 2023. Il faudra aussi considérer la santé de l'économie globale pour déterminer les perspectives de croissance dont les entreprises françaises pourraient profiter.

Comment investir dans le CAC 40 ?

Le choix de la méthode d'investissement à utiliser pour investir en Bourse dans le CAC 40 dépend principalement de votre profil d'investisseur, de vos objectifs financiers et de votre horizon de placement, ainsi que de la volonté de profiter de la baisse du cours du CAC 40.

Ainsi, des produits dérivés comme les turbos, les warrants, les futures et les options peuvent être utilisés avec des stratégies de trading sur le court-terme. Cependant, il s'agit de produits financiers souvent complexes à utiliser avec un possible effet de levier qui augmente le risque de perte en capital.

Si vous avez un horizon de temps plus long, vous pouvez utiliser les ETF, ou Exchange-Traded Funds, qui représentent un tracker coté en bourse suivant la performance du CAC 40.