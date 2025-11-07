Le CAC 40 a reculé de 2,10% cette semaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge une semaine marquée par les inquiétudes à propos des valorisations des valeurs technologiques dopées par l'IA. La santé de l'économie américaine inquiète également : la confiance des consommateurs s'est rapprochée en novembre de son plus bas historique. A Paris, les investisseurs ont salué les résultats trimestriels d'Euronext. L'indice CAC 40 a cédé 0,18% à 7950,18 points, portant son repli hebdomadaire à 2,10%. Le principal indice français a enregistré 8 baisses en 9 séances. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,84% à 5563,86 points.

En Europe, IAG (-10,92%, à 368,90 pence) a trébuché lourdement à la Bourse de Londres après la publication de ses résultats trimestriels. La veille, Air France-KLM avait chuté de 14,85% avec des trimestriels décevants également. La société issue de la fusion entre British Airways et Iberia, qui possède également Vueling et Aer Lingus, a confirmé ses objectifs annuels, mais ses comptes du troisième trimestre ont été "inférieurs au consensus" selon Panmure Liberum.

A Paris, Euronext (+3,93%, à 126,80 euros) a affiché la plus forte hausse du CAC 40, indice que le titre de la Bourse paneuropéenne a intégré fin septembre. Elle a présenté hier soir une performance trimestrielle opérationnelle meilleure qu'anticipé grâce à une gestion rigoureuse des coûts. Fidèle à sa réputation dans ce domaine, Euronext a, de plus, révisé à la baisse de 10 millions d'euros son objectif 2025 de dépenses. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là : la société a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros, soit environ 2 % du capital social.

Arkema (+4,75%, à 51,35 euros) s'est distingué après la publication de résultats trimestriels en recul, mais globalement supérieurs aux attentes. Le chimiste a, en outre, abaissé certains de ses objectifs annuels, ce qui semble déjà être intégré dans les cours. Entre juillet et septembre, les revenus ont diminué de 8,6%, à 2,187 milliards d'euros, alors que Jefferies tablait sur 2,197 et le consensus sur 2,172 milliards d'euros. Le groupe vise désormais un Ebitda annuel entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros et un flux de trésorerie d'environ 300 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon des données préliminaires, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé de 53,6 à 50,3 points en novembre. Les analystes tablaient sur un recul nettement moins important à 53 points. A 50,3 points, il est à son plus bas niveau depuis juin 2022. Ce repli est dû à la baisse de 17% de la perception de la situation financière personnelle actuelle et à une diminution de 11% des anticipations sur les conditions économiques à venir, selon Joanne Hsu la directrice de l'enquête.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,23% à 1,1574 dollar.