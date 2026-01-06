Le CAC 40 à la traîne ; Valneva recherché

(AOF) - Les marchés européens s'affichent en ordre dispersé avec une place parisienne en méforme face à Londres et Francfort. Après s'être rapproché hier de son dernier record en clôture, le CAC40 cède 0,55% à 8166 points. L'EuroStoxx 50 recule de 0,42%, à 5898 points. Au lendemain de records en séance et en clôture, l'indice Stoxx Europe 600 poursuit sur sa lancée. L'activité économique en zone euro a affiché son meilleur trimestre depuis 2023. Côté valeurs, Valneva est recherché, soutenue par Stifel. A Londres, le distributeur Next brille après avoir relevé ses prévisions annuelles.

En Europe, Next s'adjuge 2,21%, à 13 890 pence, à la bourse londonienne après avoir relevé, pour la cinquième fois au cours du présent exercice, ses prévisions de ventes et de bénéfice par action pour 2025/2026 et 2026/2027. Le groupe de distribution britannique a dégagé lors de la période de Noel une performance "solide" selon Jefferies qui maintient sa recommandation "Conserver" sur la valeur. La société basée à Leicester a indiqué que ses ventes à prix régulier ont progressé de 11% sur les neuf semaines se terminant le 27 décembre par rapport à l'an passé, surpassant la prévision annuelle de 7%.

A Paris, Valneva (+2,44%, à 3,86 euros) se distingue au sein du SBF 120 après une note de Stifel, qui a confirmé sa recommandation à l’Achat sur le titre, assortie d’un objectif de cours légèrement relevé de 9,50 à 10 euros, soit un potentiel de hausse de 165,39% par rapport à la clôture de lundi.

Nexans (-2,71%, à 129,10euros) affiche une des plus fortes baisses du SBF 120 ce mardi après avoir annoncé un retard dans la réalisation du projet de liaison électrique maritime Great Sea Interconnector (GSI) entre la Grèce et Chypre. Dans un communiqué publié ce matin, le fabricant de câbles indique travailler en étroite collaboration avec son client (IPTO, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité en Grèce) pour examiner les différentes options et élaborer un calendrier d'exécution ajusté.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,5 en décembre, contre 52,8 en novembre. Il était attendu à 51,9. Le PMI des services est passé de 53,6 à 52,4 contre un consensus de 52,6.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global , qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 51,3 en décembre, contre 52,4 en novembre. Il était attendu à 51,5. Le PMI des services est passé de 53,1 à 52,7, contre un consensus de 52,6.

En France, s'étant replié à 50 en décembre, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a signalé, après la légère croissance enregistrée en novembre (50,4), une stagnation de l'activité du secteur privé français en fin d'année 2025.

En Allemagne, l'inflation en décembre sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P Global en décembre sera communiqué à 15h45.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,01% à 1,1716 dollar.