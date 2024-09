Le CAC 40 à la traîne en Europe en raison du risque politique

(AOF) - Les indices européens ont fini en légère hausse, mais Paris a sous-performé en raison du risque politique. L'indice CAC 40 a gagné 0,10% à 7508,08 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 0,23% à 4882,80 points. La même tendance était visible à Wall Street où le Dow Jones gagne 0,14% vers 17h30.

Deux jours après la présentation du gouvernement français, le marché parisien a été pénalisé par la forte baisse des banques françaises, affaiblies par l'écartement du spread franco-allemand. Considéré comme une mesure du risque politique, il s'est écarté à près de 78 points de base. Il affiche un plus haut depuis début août et la chute des Bourses sur fond de hausse du yen et de craintes de récession aux Etats-Unis.

Interrogé sur France 2, le Premier ministre Michel Barnier, a évoqué la possibilité de " prélèvements ciblés sur les personnes fortunées, ou certaines grosses entreprises" pour participer au redressement des comptes de la France.

Facteur aggravant, ce regain d'incertitudes politiques en France intervient dans un contexte de dégradation de la conjoncture en Europe. Le secteur privé de la zone euro a enregistré une contraction inattendue en septembre. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,9 contre 51 en août et un consensus de 50,6.

" L'affaiblissement de la conjoncture dans la deuxième puissance économique de la région (France, ndlr) a fait chuter l'indice sous le seuil d'expansion, et les fortes baisses du volume global des nouvelles affaires et du volume des affaires en cours observées au cours du mois préfigurent de nouveaux ralentissements économiques dans les prochains mois " a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank ".

L'affaiblissement de la demande a aussi pesé sur l'inflation, alimentant la spéculation sur une accélération de la baisse des taux de la Banque centrale européenne. Une perspective favorable pour les marchés actions. "D'autres données décevantes de ce type pousseraient probablement les marchés à prévoir une baisse des taux en octobre, désormais anticipée avec une probabilité de 40 % ", explique Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.