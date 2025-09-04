Le CAC 40 à la traîne des autres indices européens, nouveau repli des taux longs

(AOF) - Les marchés européens ont progressé à l'exception de Paris au terme d'une séance marquée par des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a perdu 0,27% à 7698,92 points, lesté par Sanofi et le luxe. L'EuroStoxx50 a gagné 0,49% à 5350,97 points. Aux Etats-Unis, le vert était la couleur dominante : le Dow Jones s'adjuge 0,43% vers 17h30. Pour la deuxième séance d'affilée, la tension s'est apaisée sur les marchés obligataires. Le rendement du 10 ans allemand perd 1,7 point de base et son équivalent français, 4,7 points de base à 3,50% vers 17h30.

La veille de la publication du rapport officiel sur le marché du travail aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance de l'enquête ADP sur l'emploi privé en août. Le secteur privé a créé 53000 emplois après 106000 en juillet, un chiffre inférieur aux attentes : 73000.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont par ailleurs ressorties à 237000 contre 230000 attendues et après 229000 la semaine précédente.

Egalement très attendu, l'indice des directeurs d'achat pour les services de l'Institute for Supply Management a signalé une croissance plus forte que prévu de ce secteur. Il a atteint 52 en août après 50,1 en juillet et était attendu à 50,9. Si cet indice a bénéficié d'une nette hausse des nouvelles commandes - un indicateur avancé de l'activité - il a également signalé une troisième contraction mensuelle de la composante emploi.

A Paris, Sanofi a terminé en tant que lanterne rouge du CAC40. Si l'amlitelimab a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés dans l'étude de phase 3 Coast 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique (maladie cutanée), les analystes ont été déçus par les résultats d'efficacité. LVMH, quant à lui, a fait l'objet de dégagements après avoir soutenu le CAC 40 ces 2 derniers jours.