Le CAC 40 à l'équilibre, l'inflation américaine ralentit

Les marchés européens ont terminé la séance de mardi dans le vert, malgré un contexte géopolitique toujours tendu. Le CAC 40 a clôturé à l'équilibre ( 0,03%, à 8 366 points), tandis que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,19% à 6 283 points. Londres et Francfort ont également terminé en hausse, respectivement de 0,30% et 0,12%.

Les investisseurs ont salué un ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation américaine en juin. Les prix à la consommation ont progressé de 3,5% sur un an, contre 4,2% en mai, alors que les économistes anticipaient une hausse de 3,8%. Sur un mois, l'indice des prix a reculé de 0,4%, après une progression de 0,5% en mai, tandis que le consensus tablait sur une baisse limitée à 0,1%.

Sur le front géopolitique, Donald Trump a une nouvelle fois fait évoluer sa position. Le président américain a annoncé mardi, sur son réseau social Truth Social, qu'il renonçait à son projet d'imposer une taxe de 20% aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, privilégiant désormais des accords commerciaux et d'investissement avec les Etats du Golfe. "J'ai décidé de remplacer les 20% de frais de remboursement dus aux Etats-Unis par des accords commerciaux et d'investissement que les différents Etats du Golfe concluront avec les Etats-Unis", a-t-il écrit sur Truth Social. "Ces investissements seront massifs mais, en même temps, extraordinairement bénéfiques pour eux et pour leur avenir."

La saison des résultats a également animé les échanges, avec les premières publications des grandes banques de Wall Street (JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America) donnant le coup d'envoi des trimestriels aux Etats-Unis. Les établissements financiers ont notamment bénéficié du regain de volatilité provoqué par le conflit au Moyen-Orient.

A Paris, EssilorLuxottica (-2,51%) a signé l'une des plus fortes baisses du CAC 40 après un abaissement de recommandation de Goldman Sachs. La banque américaine est passée d'une recommandation "acheter" à "neutre" et a abaissé son objectif de cours de 230 à 200 euros, invoquant une concurrence accrue sur le marché des lunettes intelligentes ainsi que des effets de comparaison moins favorables au second semestre.

Le Slip Français, symbole du made in France dans le textile, a choisi le 14 juillet pour son entrée en Bourse, qui s'est soldée par un gain de 2,03%.

Ailleurs en Europe, Ericsson (-12%) a connu une séance difficile après une publication trimestrielle jugée mitigée.

Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,44% face au dollar, à 1,1433 dollar.