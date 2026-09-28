Le CAC 40 à l'équilibre, l'immobilier britannique s'envole

Les marchés actions européens ont terminé la première séance de la semaine en territoire positif, à l'exception de Francfort (-0,01%). A Paris, le CAC 40 a grappillé 0,01% à 8 078 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,11%. Londres a progressé de 0,05%.

De l'autre côté de l'Atlantique, la tendance est tout autre, Wall Street évoluant dans le rouge en début de séance. Vers 17h45, le Dow Jones reculait de 0,74% et Nasdaq baissait de 0,98%.

La prudence reste de mise sur les marchés après le rejet par Donald Trump de la proposition de paix présentée la semaine dernière par Téhéran en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président américain a notamment écarté la proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d'Ormuz dans un délai de sept jours. Il a cependant indiqué quelques heures plus tard que les négociateurs américains devaient reprendre les discussions avec Téhéran dans le courant de la semaine.

Les indicateurs économiques américains attendus cette semaine seront particulièrement surveillés. Les investisseurs prendront notamment connaissance de l'indice des prix PCE, mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi de septembre. Ces statistiques devraient apporter de nouveaux éléments sur la vigueur de l'économie américaine et sur l'évolution future des taux d'intérêt.

Des valeurs en mouvement

À Paris, TotalEnergies (0,01%) a évolué favorablement après avoir dévoilé de nouveaux objectifs à l'occasion de sa journée investisseurs organisée à New York. Le groupe énergétique prévoit désormais d'augmenter son dividende de plus de 5 % par an au titre des exercices 2026 à 2030. TotalEnergies a par ailleurs annoncé son intention de consacrer 2,5 milliards de dollars, soit environ 2,2 milliards d'euros, au rachat de ses propres actions au quatrième trimestre 2026. Le groupe s'est également montré confiant dans les perspectives de croissance de sa production à long terme.

À l'inverse, Crédit Agricole a reculé de 1,10% après une note défavorable d'AlphaValue/Baader Europe. Le bureau d'études a abaissé sa recommandation sur la banque d'" acheter " à " accumuler " et ramené son objectif de cours de 25,60 à 21,90 euros.

Alten ( 4,59%) s'est illustré parmi les plus fortes progressions du SBF 120. Le groupe d'ingénierie et de conseil a profité du soutien de Bernstein et d'Oddo BHF, qui maintiennent tous deux leur recommandation " surperformance ". Les deux bureaux d'études ont également relevé leurs objectifs de cours, respectivement à 141 euros et 115 euros.

Ailleurs en Europe, les promoteurs immobiliers britanniques se sont distingués à la Bourse de Londres. Persimmon ( 15,09%), Barratt Redrow ( 12,30%), Taylor Wimpey ( 10,86%), Vistry ( 10,19%) ont bénéficié de l'annonce du gouvernement britannique confirmant son intention de présenter, dans le cadre du prochain budget, un nouveau dispositif destiné à faciliter l'accession à la propriété des primo-accédants.