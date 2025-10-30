Le CAC 40 à l'arrêt ; Stellantis en recul

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé une séance particulièrement dense au lendemain de la Fed et après la BCE, non sans avoir digéré une kyrielle de résultats des deux côtés de l’Atlantique. La BCE a opté, comme prévu, pour le statu quo, jugeant que l'inflation reste proche de l'objectif de 2 % à moyen terme. Côté valeurs, Stellantis a flanché tandis qu'Airbus a survolé les débats dans le sillage d'une performance trimestrielle solide. Le CAC 40, qui a enchaîné une troisième séance dans le rouge, a fléchi de 0,53% à 8157 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,15% à 8697 points.

En Europe, WPP a chuté de 14,39% à 308,70 pence sur la place londonienne dans le sillage d'un nouvel avertissement après celui déjà lancé le 9 juillet dernier. Le groupe a touché ce matin son plus bas historique en Bourse depuis octobre 2008. Dans son sillage, à Paris, Publicis recule de 1,92%, à 85,66 euros. Au troisième trimestre, le groupe publicitaire britannique a essuyé un repli plus important que prévu de son chiffres d'affaires (-5,9%), à 3,26 milliards de livres sterling, après avoir été pénalisé par une forte baisse de performance de son agence phare, WPP Media.

A Paris, Stellantis (-8,75%, à 8,85 euros) est délaissé après la publication d’un chiffre d’affaires pourtant en très nette amélioration. Sur la période de juillet à septembre, le constructeur automobile multi-marques a généré 37,2 milliards d’euros de revenus nets, en hausse de 13% par rapport au troisième trimestre 2024. La réaction négative du titre est liée au fait que cette annonce n’est pas une grande surprise. Que ce soit chez RBC Capital, Oddo BHF ou Jefferies, les analystes évoquent un chiffre d’affaires globalement conforme aux attentes.

Rémy Cointreau (-6,73% à 43,78 euros) a figuré parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 après avoir réduit ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel. Le groupe a publié une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires de 11% à 268,8 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, contre 316,7 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de 273,3 millions. Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 4% contre 4 à 6% précédemment. L'objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour 2025/26 a lui aussi été réduit après un relèvement fin août. Rémy Cointreau anticipe désormais un repli de 11 à 15% contre une croissance autour de 5% précédemment.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, stable par rapport aux taux enregistrés en août 2025 et en septembre 2024. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en septembre 2025, également stable par rapport au taux enregistré en août 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,9% enregistré en septembre 2024. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Au cours du troisième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,3% en octobre, conformément aux prévisions, après 6,3% en septembre.

Le PIB en France accélère au troisième trimestre 2025 : il progresse de 0,5 %, après +0,3 % au trimestre précédent, indique l'Insee. Les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%.

En septembre, les dépenses de consommation des ménages en biens en France augmentent de nouveau sur un mois (+0,3 % en volume, après +0,2 % en août 2025 – données révisées), fait savoir l'Insee. La consommation d'énergie repart à la hausse (+0,5 %, après -0,1 %), comme la consommation alimentaire (+0,2 % après -0,1 %), tandis que la consommation de biens fabriqués ralentit (+0,3 %, après +0,5 %).

Au mois d'octobre, en Allemagne, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% en rythme mensuel, contre +0,2% attendu, après +0,2% en septembre. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2,3% conforme au consensus, après +2,4% en septembre. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à +0,3%, contre +0,2% attendu, après une hausse de 0,2% en septembre. En rythme annuel, elle est ressortie à +2,3%, contre un consensus de +2,2% et après une hausse de 2,4% en septembre.

A la clôture, l'euro cède 0,32% à 1,1568 dollar.