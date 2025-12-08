Le cabinet fiscal Andersen vise une valorisation allant jusqu'à 1,75 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

La société de conseil fiscal Andersen Group a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 1,75 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises font la course pour s'introduire en bourse avant la clôture de la période d'introduction pour l'année.

La société basée à San Francisco, en Californie, cherche à lever jusqu'à 176 millions de dollars en offrant 11 millions d'actions dont le prix se situe entre 14 et 16 dollars l'unité.

Andersen Group a émergé des décombres de l'effondrement d'Arthur Andersen en 2002, à la suite du scandale de la société d'énergie Enron, aujourd'hui disparue.

Arthur Andersen, qui fut un temps membre du groupe des cinq grands cabinets comptables, a été condamné pour obstruction à la justice pour son rôle dans la saga Enron, condamnation qui a été annulée par la suite par la Cour suprême.

Après la faillite, HSBC HSBA.L a racheté une partie de la pratique fiscale du cabinet par l'intermédiaire d'une nouvelle branche, Wealth & Tax Advisory Services (WTAS).

WTAS, qui s'est séparée de HSBC à la suite d'un rachat par la direction, a été rebaptisée en 2014 après avoir acquis les droits de la marque Andersen.

Andersen propose des services de conseil fiscal, d'évaluation et financier aux particuliers et aux entreprises.

La société a déclaré un bénéfice net de 65,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 668,3 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre, contre 144,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 589,2 millions de dollars un an plus tôt.

Morgan Stanley et UBS Investment Bank sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

Après une fin de mois de novembre relativement calme, le marché américain des introductions en bourse se prépare à une dernière vague d'opérations cette année, les sociétés émettrices cherchant à profiter d'une fenêtre étroite avant les fêtes de fin d'année.

Andersen sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "ANDG"