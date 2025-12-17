Le cabinet fiscal Andersen évalué à 2,3 milliards de dollars : ses actions bondissent pour ses débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte dans les paragraphes 6-9 et 10)

Les actions d'Andersen Group ANDG.N ont bondi d'environ 31% lors de leur introduction à la Bourse de New York mercredi, valorisant la société de conseil fiscal à 2,3 milliards de dollars, les investisseurs pariant sur le fait que la marque longtemps associée à la qualité de l'audit l'emporte sur son bagage réputationnel.

L'action de la société basée à San Francisco, en Californie, a ouvert à 21 dollars, alors que le prix de l'offre était de 16 dollars par action.

Andersen a levé 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, mardi, après avoir vendu 11 millions d'actions dans le haut de la fourchette de 14 à 16 dollars qu'elle s'était fixée.

Après une période de turbulences sur les marchés déclenchée par les politiques commerciales du président Donald Trump qui ont freiné les nouvelles offres, le marché américain des introductions en bourse a repris de la vigueur, soutenu par les baisses de taux de la Réserve fédérale qui ont ravivé la confiance des investisseurs et l'appétit pour les nouvelles cotations.

Le géant des fournitures médicales Medline devrait également faire ses débuts mercredi, sur le Nasdaq.

Le groupe Andersen a émergé des décombres de la faillite du cabinet comptable mondial Arthur Andersen en 2002, à la suite d'un scandale au sein de la société énergétique Enron, aujourd'hui disparue.

Arthur Andersen a été reconnu coupable d'obstruction à la justice pour son rôle dans la saga Enron, mais le verdict a été annulé par la Cour suprême.

Après sa faillite, HSBC HSBA.L a racheté une partie de la pratique fiscale du cabinet par l'intermédiaire d'une nouvelle branche, Wealth & Tax Advisory Services (WTAS).

WTAS, qui s'est séparée de HSBC dans le cadre d'un rachat par les cadres, a été rebaptisée en 2014 Andersen Tax.

Andersen offre des services de conseil fiscal, d'évaluation et financier aux particuliers et aux entreprises.

La société a déclaré un bénéfice net de 65,7 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 668,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre un bénéfice net de 144,5 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 589,2 millions de dollars un an plus tôt.

Morgan Stanley et UBS Investment Bank ont été les principaux preneurs fermes de l'offre.