 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cabinet égyptien approuve un projet d'accord pour la prospection de gaz et de pétrole avec Chevron Egypt
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet égyptien a approuvé jeudi un projet d'accord de prospection de gaz et de pétrole dans la zone offshore du Lotus en Méditerranée avec Egyptian Natural Gas Holding Company et Chevron Egypt Holdings Ltd, selon un communiqué.

L'Égypte, qui est aux prises avec des pressions économiques en tant qu'importateur de pétrole et de gaz en raison d'un conflit régional, cherche à couvrir ses besoins énergétiques après être passée du statut d'exportateur net à celui d'importateur.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
188,140 USD NYSE +1,76%
Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
98,33 USD Ice Europ +0,12%
Pétrole WTI
93,64 USD Ice Europ +0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank