Le cabinet égyptien approuve un projet d'accord pour la prospection de gaz et de pétrole avec Chevron Egypt

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Le cabinet égyptien a approuvé jeudi un projet d'accord de prospection de gaz et de pétrole dans la zone offshore du Lotus en Méditerranée avec Egyptian Natural Gas Holding Company et Chevron Egypt Holdings Ltd, selon un communiqué.

L'Égypte, qui est aux prises avec des pressions économiques en tant qu'importateur de pétrole et de gaz en raison d'un conflit régional, cherche à couvrir ses besoins énergétiques après être passée du statut d'exportateur net à celui d'importateur.